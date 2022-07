Las románticas palabras de Yulen Pereira a Anabel Pantoja con motivo de su cumpleaños

Anabel Pantoja ha cumplido este viernes 36 años. Un aniversario un tanto agridulce para ella, ya que lo va a pasar alejada de su familia porque continúa su estancia en Supervivientes. Esta semana en Los Cayos Cochinos, está siendo especialmente complicada para la sobrina de Isabel Pantoja, que se encuentra nostálgica por los 80 días que lleva fuera de su hogar. Un tiempo en el que ha experimentado grandes cambios en su vida, no solo por las duras condiciones de la isla, sino por la incertidumbre que rodea a su historia de amor con Yulen Pereira. Sin embargo, y aunque la cumpleañera no lo pueda ver porque está aislada y no dispone de conexión a internet, el deportista le ha dedicado unas románticas palabras en sus perfiles sociales con motivo de su cumpleaños. "Que bonita es la vida que cuando tomas un camino te regala las cosas más mágicas. Felicidades mi nena", ha escrito el espadachín junto a una foto de ellos dos abrazos demostrando así que a pesar de la distancia y de los rumores que se empeñan en separarlos sigue ocupando un hueco muy especial en su corazón.

Un gesto que a buen seguro podría sacar una sonrisa a la colaboradora de Sálvame que necesita una dosis extra de energía para afrontar la recta final del concurso. En los días que ha pasado alejada de su amado, ha sembrado muchas dudas en su cabeza en torno al futuro de su relación, puesto que no está segura de cómo será todo con la vuelta a la normalidad. Unos pensamientos negativos que también han corroborado su círculo más cercano. Por su parte, Kiko Matamoros, que ha sido su compañero de aventuras, ha expresado, que, desde su punto de vista, esto es tan solo una estrategia por parte de Yulen para hacerse conocer y llegar más lejos en el concurso, pero tienen las horas contadas porque tienen una forma de vivir muy diferente. Para echar más leña al fuego, Marina Rodríguez, otra de las robinsones de la edición, ha asegurado en distintas ocasiones que al principio del reality show sentía como el campeón del mundo tenía un especial interés y atracción por ella, pero, al no lograr conquistarla, puso su objetivo en la influencer sevillana.

Una versión a la que también se aferran sus respectivas familias, mientras que los padres del esgrimista perciben este noviazgo como una distracción en su carrera olímpica, Merchi, madre de Anabel, ha expresado que tiene algunas desconfianzas sobre los sentimientos del joven y le hubiera gustado que su hija hubiera ido más despacio con sus demostraciones de cariño. Precisamente, ha sido su progenitora quien le ha dedicado la otra gran felicitación del día insistiendo en el orgullo que siente por su fuerza de voluntad y superación en Honduras, porque en su anterior participación en el formato abandonó cuando tan solo habían pasado dos semanas. En esta ocasión, quien no se ha pronunciado públicamente ha sido Omar Sánchez, que se ha limitado a postear una melancólica canción, cuya letra parece ser una indirecta para su exmujer.

