Anabel Pantoja y Nacho Palau se enfrentan a la expulsión más dura de 'Supervivientes'

Recta final en Supervivientes con los nervios a flor de piel. Los concursantes que todavía resisten (casi ya sin fuerzas) en Honduras se enfrentan a una nueva expulsión, quizá la más dura pues dejará a uno de ellos rozando el podium con los dedos. A pesar de que no hay fecha definitiva para el final de la aventura, sí la hay para la siguiente salida de uno de los robinsones: hoy jueves 21 de julio es el último día de Anabel Pantoja o Nacho Palau en la isla. Uno de ellos será el más votado por el público y abandonará a sus compañeros, Marta Peñate, Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón, que seguirán luchando por el cuantioso premio en metálico que asciende a 200.000 euros.

Anabel encontró el amor

La andadura de Anabel en el concurso no ha estado exenta de obstáculos y con toda probabilidad dará mucho que hablar aunque finalice el programa. La sobrina de Isabel Pantoja se enfrentó por segunda vez a esta experiencia sin mucha confianza de parte de sus compañeros y de sus apoyos que, aunque le daban ánimos, temían que abandonara antes de tiempo como ya hizo en 2014. El hambre y las duras condiciones del concurso le han pasado factura, como a todos, provocando enfrentamientos con algunos de sus compañeros y muchas lágrimas, pues sus emociones se han desbordado en varias ocasiones, sobre todo recordando a su familia en el día de su cumpleaños.

Ha encontrado Anabel un gran apoyo en Ana Luque y por supuesto en Yulen. El deportista y la colaboradora han protagonizado la historia de amor con mayúsculas de la edición. El tonteo de los primeros días se convirtió en una relación que no lo ha tenido nada fácil para consolidarse. La pareja estuvo varias semanas separada en diferentes playas y además Yulen ha sido expulsado antes que la influencer, lo que dejó a Anabel muy triste y con miles de planes de futuro en la cabeza. Está ilusionada y decidida a apostar por esta historia, que ha recibido no pocas críticas. La complicidad de ambos ha sido puesta en duda por compañeros como Kiko Matamoros, que no cree que este amor sobreviva a la realidad del día a día.

Nacho Palau, el gran desconocido

Mide sus apoyos Anabel con el escultor Nacho Palau, que tampoco ha sido el favorito para quienes conviven con él en la isla. El valenciano ha tenido una actitud un tanto egoísta con la comida, en opinión de los supervivientes, y por tanto ha sido protagonista de fuertes peleas y discusiones. Para seguir adelante no ha dudado en hacer pequeñas trampas, sin éxito pues le han pillado imponiéndole sanciones, ni tampoco en dar lo máximo en las pruebas, tanto que incluso se golpeó con una piedra haciéndose una brecha en la cabeza.

Pero ha sido también el gran descubrimiento de esta edición. Prácticamente desconocido para el público, Palau ha desnudado su pasado junto a Miguel Bosé de manera natural, rescatando rasgos del caracter del artista desde el punto de vista de quien ha estado a su lado durante décadas. Ha mostrado además su lado más tierno recordando a sus hijos y ha revelado que vuelve a estar enamorado, un secreto que guardaba para sí y que ha compartido con compañeros y espectadores entusiasmado. Nacho se enfrenta a esta última etapa en el programa igual que Anabel, con ganas de regresar a casa y reunirse con los suyos depués de tres meses de extenuante aventura.