De las lágrimas de Alejandro hablando de su hijo al perdón de Marta a sus exsuegros en 'Supervivientes': así han sido sus puentes de las emociones

Tras las sinceras palabras de Kiko Matamoros sobre los problemas con sus hijos y las de Anabel Pantoja sobre la decepción que ha sentido con su primo Kiko Rivera, Alejandro Nieto y Marta Peñate se han abierto en canal en el puente de las emociones de Supervivientes. En plena recta final del concurso y después de que Ana Luque se convirtiera en expulsada definitiva, el que fuera mister España ha confesado entre lágrimas que no quería ser padre porque sentía que era demasiado joven, pero todo cambió cuando vio la cara de su niño al nacer. "Quizá no sea el mejor, pero todo en esta vida lo hago por y para él", ha dicho el concursante, añadiendo que no estaba preparado para esa responsabilidad. Derrumbado y con lágrimas en su rostro, el exparticipante de La isla de las tentaciones además ha revelado las ganas que tiene de acabar el reality para poder reunirse de nuevo con él.

Pero no solo eso, Alejandro también ha expresado que el estar separado de su hijo por trabajo y para comenzar una nueva vida en Canarias le ha hecho pasarlo "muy ma en su día a día". Además, estar a kilómetros de Tania Medina durante este tiempo le ha provocado que se vuelva una persona muy insegura. Sobre la palabra traición, el concursante se ha sincerado hablando de su novia, a la que ha dicho que ama mucho, pero en la que todavía le cuesta confiar. "Sigo con ella, otro Alejandro no la hubiera perdonado. Mis celos se han multiplicado a consecuencia de aquella traición, pero tengo que tener un proceso. A veces pienso que no lo he superado", ha contado el mister España sobre la infididelidad de su pareja tras su paso por La isla de las tentaciones. "Antes era celoso, pero ahora más. Siempre pienso que me la van a pegar. A veces siento que la gente en muy injusta", ha añadido Nieto.

El superviviente ha pedido perdón a su hijo por si en algun momento ha sido mal padre, a su propio padre por no ser buen hijo, a sus exparejas por no haber sido el novio que debería, a su hermano por no haber sido el mejor hermano y a su novia por haber sido "un bruto" en algún momento. "Si he hecho daño a alguien alguna vez no ha sido consicientemente", ha revelado entre lágrimas Alejandro, que ha recibio un pergamino de su hermana pequeña. Tras las palabras del concursante, Marta Peñate se ha enfrentado también a su puente de las emociones, donde entre lágrimas ha confesado lo mucho que echa de menos a su abuelo fallecido, motivo por el que evita quedar con su familia porque tiene miedo de no verlo ahí con ellos. Sobre su mayor decepción, la ex gran hermana ha relatado que siente que no ha sido ella misma porque no supo parar su anterior relación. "No quise afrontrar una rutpura y dejarlo ir. Por no querer hacer ciertas cosas por miedo", ha dicho la participante canaria.

Marta ha confesado además que es una persona muy desconfiada porque se ha llevado muchas decepciones, algo que tiene que aprender a controlar y que Supervivientes le ha ayudado a mejorar. "Incluso he llegado a pensar que mi relación actual es demasiado sana y que no iba bien por eso", ha reconocido Peñate sobre su historia de amor con Tony Spina. Además, la concursante ha explicado que la primera vez en su vida que se ha sentido sola de verdad ha sido como parásito en el programa, aunque ha expresado que la experiencia le ha servido para conocerse más y dejar muchos miedos atrás. Por último, la superviviente ha aprovechado también para pedir disculpas a la familia de Lester, su expareja, porque siempre se portaron muy bien con ella y era algo que le quedaba "en el tintero".