Las secuelas de salud de Ana Luque tras su paso por 'Supervivientes'

Ana Luque se ha quedado a las puertas de la gran final de Supervivientes. A pesar de ser uno de los rostros más desconocidos de esta edición, la amiga de Olga Moreno se ha ganado el cariño de sus compañeros y de la audiencia, llegando a estar en los Cayos Cochinos durante más de 80 días. Casi tres meses de concurso en los que ha estado aislada de la civilización y con unas duras condiciones de vida. Precisamente, este último aspecto le ha acarreado consecuencias negativas a la aventurera andaluza, puesto que, durante el tiempo que ha durado su estancia en Honduras, la comida ha sido un bien escaso, por lo que al regresar a España, su cuerpo no se termina de acostumbrar a recibir una cantidad mayor de alimentos. "Lo peor que he llevado estos días es comer. He comido y se me inflama muchísimo la barriga. Me han dado unos dolores que casi me muero. Eso ha sido horrible", ha explicado la concursante a Ion Aramendi sobre su adaptación a la normalidad.

VER GALERÍA

Ana Luque y Anabel Pantoja dos amigas y confidentes que se apoyan en los malos momentos

Esta falta de comida se ha notado también en su nueva figura física, ya que, aunque Ana comenzaba el reality show con un cuerpo atlético y estilizado, ha perdido un total de 6,9 kilos, por lo que al mirarse en el espejo se ha quedado perpleja y a penas se reconocía. La restrictiva dieta no es la única manía que se le ha quedado en la cabeza a la alegre robinson, sino que también se ha obsesionado con la higiene, un problema menor cuando tu prioridad es intentar sobrevivir. Entre risas ha confesado que ha llegado a ducharse hasta 5 veces en un mismo día para sentir la sensación de limpieza en su cuerpo. En cambio, esta experiencia le ha aportado otras cosas positivas, como estar más en contacto con la naturaleza a la hora de dormir, algo que ha reconocido echar mucho de menos, pero, sobre todo, ha aprendido a reordenar sus prioridades vitales, dándose cuenta del valor que tiene como persona.

VER GALERÍA

Un balance muy bueno de una experiencia única, que, incluso, está dispuesta a repetir. Del concurso también se lleva una gran amistad con Anabel Pantoja. Las dos mujeres han creado un vínculo muy significativo y la sobrina de Isabel Pantoja se quedaba muy hundida, porque en dos semanas ha perdido a sus dos principales pilares, Yulen y Ana. Aunque haya declarado que su favorito para ganar es Alejandro Nieto, desde su casa mandará todo su apoyo a la influencer sevillana para que pueda superar esta última nominación definitiva y volver al país en helicóptero como una de las finalistas.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja confiesa sus miedos sobre el futuro de su relación con Yulen Pereira

Ana Luque no es la primera concursante que ha tenido secuelas físicas tras su paso por el programa este año, este mismo problema también lo ha sufrido Tania Medina, que, tras ser evacuada de emergencia del concurso durante unas horas por su malestar intestinal, no notó ningún tipo de mejoría al volver a casa. La joven modelo se sentía muy preocupada por su salud y pidió ayuda a un médico que le impuso una alimentación especial, basada en productos saludables, para acostumbrar a su cuerpo a una nueva realidad y variedad de productos. Por lo que, a buen seguro, le podrá dar algún consejo sobre cómo aliviar el dolor estomacal a la que fue defensora de la ganadora de Supervivientes 2021.