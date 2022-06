Tania Medina cuenta sus problemas de salud tras su aventura en 'Supervivientes'

Tania Medina, que perdió el duelo contra Marta Peñate en Supervivientes y se convirtió en la sexta expulsada definitiva del concurso hace dos semanas, ya está asentada en Madrid, aunque no se encuentra tan bien como debería. La que fuera concursante de La isla de las tentaciones ha explicado que está muy emocionada con su regreso a España, pero ha reconocido que su estado de salud no pasa por un buen momento y que la vuelta a la normalidad no le está resultando fácil porque sigue con dolores de estómago especialmente después de cada comida. Optando por una alimentación "sana", la novia del también 'superviviente' Alejandro Nieto ha revelado además que a partir de ahora se va a cuidar mucho más para poder recuperarse lo antes posible: "He ido a hacer la compra, todo cositas sanas, para seguir cuidándome de la tripa. Quiero decirles que me encuentro un poquito mejor", ha dicho.

"Pero aún siento el síntoma de la tripa hinchada, cada vez que como se me hincha mucho y estoy muy molesta", ha afirmado Tania Medina sobre los síntomas que padece después de su regreso de Honduras, añadiendo que al menos ahora no tiene ni fiebre ni náuseas. Eso sí, la modelo ha dejado claro a todos sus seguidores que aunque haya tenido una pequeña mejoría pronto verá a un especialista gracias a la madre de su novio, que ha sido quien le ha conseguido que el doctor le abra un hueco en su apretada agenda. "Gracias a mi suegra, que ya me ha pedido cita con un buen doctor en El Puerto de Santa María, así que tendré que buscarme un huequito la próxima semana para ir", ha dicho Medina en sus perfiles sociales, afirmando que además se quedará unos días allí para aprovechar y ver a su familia política.

Los problemas de estómago de Tania comenzaron cuando todavía no había sido expulsada del programa. La exconcursante tuvo que ser evacuada de la playa porque no se encontraba bien y el servicio médico acudió a la isla para hacerle pruebas y que estuviera bien atendida. Con mucha pena, la novia de Alejandro estuvo varios días apartada de sus compañeros y el reality estuvo a punto de obligarla a abandonar, aunque finalmente tras reposar su estado de salud mejoró. "Me siento un poco impotente. De mente estoy fuerte, pero de cuerpo no tanto", reconoció al presentador, añadiendo que se hubiera fustrado mucho si la decisión hubiera sido que tuviera que volver a España.

La influencer también ha asegurado en sus perfiles sociales que tiene muchas ganas de retomar algunas costumbres que ha tenido que dejar por ir a Honduras, como ir al gimnasio: "Me apetece muchísimo, a pesar de estar malita de la tripa", ha reconocido Tania. Además, muchos le han preguntado por su relación con Alejandro Nieto, el míster España que continúa concursando en Supervivientes y con el que ha protagonizado alguna que otra polémica por culpa de los celos entre ellos. "La pulsera que llevo me la hizo él. Mi niño no puede estar más guapo, ¡qué ganas de abrazarte!", ha relatado la exconcursante del programa presentado por Jorge Javier Vázquez.