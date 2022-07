Ana Luque dice adiós en la recta final de 'Supervivientes'

Tras la expulsión de Kiko Matamoros, que ha revolucionado todos los platós de Mediaset contestando a sus compañeros, Alejandro Nieto, Ana Luque e Ignacio de Borbón se han jugado su estancia en Honduras en una de las semanas más decisivas de todo el concurso. En la recta final de Supervivientes, Nacho Palau y Anabel Pantoja se aseguraron su estancia junto a Marta Peñate (que ya se ha unido al grupo tras ser parásito durante varias semanas), pero sus tres compañeros han tenido que convencer al público hasta este jueves 14 de julio, cuando la amiga de Olga Moreno se ha convertido en la expulsada del reality. La eliminada no ha dudado en agradecer en su despedida su estancia en esta difícil aventura, además de cantarle el cumpleaños feliz a su amiga Anabel. "Ale, vas a ser el ganador de esta edición porque eres una máquina", ha dicho la malagueña al novio de Tania Medina antes de irse.

Ana, que ha encontrado en Anabel una amiga, también ha querido disculparse con Ignacio de Borbón por algunas de sus contestaciones, aunque se ha justificado diciendo que son porque le ha querido cuidar como a un hijo. "Palau, estas dos semanas han sido muy bonitas y me has recordado muchas cosas bonitas que tengo en España. Me has dado mucho cariño y amor. Te lo agradezco", ha dicho la expulsada a la expareja de Miguel Bosé, añadiendo que gracias a esta experiencia puede considerar también a Marta Peñate como a una amiga. "Se nos va la alegría del programa", ha dicho la presentadora mientras la amiga de Olga Moreno se derrumbaba.

Además, durante la noche Lara Álvarez ha tenido que detener el juego de recompensa tras el aparatoso accidente que ha sufrido Nacho Palau. Mientras estaban realizando la prueba, el concursante se ha golpeado con un tronco al correr hacia la zona donde tenían que formar el tres en raya que les haría ganar. De hecho, el grupo de Nacho estaba perdiendo contra el de Alejandro Nieto, que ya había acumulado un punto, por lo que la tensión era muy evidente. Los concursantes debían conseguir tres piezas consecutivas para realizar una figura representativa, pero para ello debían sumergirse en barro y localizarlas en una charca, que es donde se encontraba la madera que ha golpeado al concursante.

"Vamos a parar y Nacho se va a curar con el doctor, le está saliendo sangre, pero está bien", ha dicho la presentadora para tranquilizar a todos, mientras el ceramista abandonaba la zona de juegos para acudir al servicio médico para que le realizaran las curas pertinentes (con la intención de volver a la competición y así conseguir el bote de crema de chocolate). Por suerte y al ver que el concursante se encontraba en perfecto estado, la organización ha tomado la decisión de que el reto fuera nulo para que todos pudieran disfrutar del dulce. Eso sí, con la cabeza totalmente vendada, la expareja de Miguel Bosé ha reaparecido momentos después en palapa queriendo quitar hierro al momento y contando que le han tenido que dar tres puntos de sutura para detener la sangre de la brecha. "A mi familia, que estoy bien", ha repetido varias veces para calmar a sus seres queridos desde Honduras.