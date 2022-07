Anabel Pantoja confiesa sus miedos sobre el futuro de su relación con Yulen Pereira

Anabel Pantoja, que ha celebrado su 36 cumpleaños en Supervivientes, ha confesado sus miedos sobre su relación con Yulen Pereira. La pareja ha demostrado lo mucho que se quiere durante las semanas que han estado juntos en Honduras, pero la expulsión del esgrimista ha provocado que la influencer se sienta insegura. "Leo su carta a todas horas y hablo de él todo el día con mis compañeros. No voy a negar que hay algo que me asusta. Que al llegar a la civilización se haya dado cuenta de que no quiera que forme parte de su vida. Me da miedo pero la vida es así. Si me espera es porque cree que debemos estar juntos", ha dicho Anabel a Carlos Sobera. Pero no solo eso, en confesiones con Ana Luque, ha expresado también que aunque siente que el deportista la está esperando en Madrid, cabe la posibilidad de que no la quiera en su vida.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja cuenta cuáles son sus planes cuando salga de 'Supervivientes'

Anabel no quiere pensar que Yulen no va a estar ahí esperándola y prefiere tener en sus pensamientos que el esgrimista quiere continuar con su relación, pero la superviviente sí tiene en mente lo que pueda pensar su madre, con la que cree que debe sentarse a hablar seriamente. "Quiero mirarla a los ojos y saber. También quiere hablar con Juan y con Belén, que me dirán que la que he liado", ha comentado la prima de Kiko Rivera, asegurando que mucha de su gente va a pensar que se le ha ido la cabeza durante su estancia en Honduras. "Tampoco me he visto fuera de aquí con él, pero ha hecho que no me preocupe. Por eso no estoy mal ni estoy llorando", ha dicho Anabel, que ha afirmado que quien la conozca sabe que no se ha dejado llevar por el momento y que lo que siente es algo duradero.

Además, la influencer ha reconocido que todo lo que ha hablado con su nuevo amor la ha hecho ver que su relación puede ir más allá y que tienen un futuro juntos. "Ha sido muy intenso y es normal que a alguno le choque", ha relatado Anabel, reconociendo que ella siempre decía que jamás le pasaría algo así en un concurso de televisión. "Entré queriendo soledad y Yulen me ha enseñado a verme tranquila y a confiar en alguien 100%. Todo se magnifica pero esto es puro", ha confesado a Ana Luque, su amiga en el concurso. "Creo que se ha enamorado de mi interior, porque yo cada vez que me veo en el reflejo me veo más horrenda. Por eso no quiero ganar, porque el premio yo ya lo tengo", ha expresado además la colaboradora de Mediaset.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja cumple años en Honduras con nuevo novio y dispuesta a hacer un cambio en su vida familiar

Anabel también ha expresado el cansancio que tiene por las continuas críticas que recibe de sus compañeros por su historia de amor con Yulen, al que supuestamente "ha comprado con promesas durante el concurso". La influencer había contado a sus compañeros que un regalo que iba a hacer al esgrimista por su cumpleaños (unas zapatillas), una idea que sabían muy pocos y que ha provocado el enfado de la concursante: "Estoy hasta las narices de que se opine de mi relación. Harta. Cuando salga del reality hablaré con quien creo que lo ha dicho. Por mis cálculos solo han podido ser tres personas. He comprado el premio del cubanito y me lo he ganado", ha dicho la superviviente irónicamente, dejando claro que quien piense así está muy equivocado porque el esgrimista es una persona muy lista que no estaría con alguien por obtener algún tipo de beneficio.