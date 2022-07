El accidente de Nacho Palau en 'Supervivientes': 'Me han puesto tres puntos'

Supervivientes no solo es una prueba de adaptación a las condiciones extremas y privaciones que supone vivir en una isla desierta sino también de pericia y habilidad. Es lo que se busca en las diversas pruebas a las que se enfrentan los concursantes para obtener preciadas recompensas, casi siempre en forma de alimento, y que no están exentas de riesgo. Ha sido precisamente en una de ellas en la que Nacho Palau ha tenido un accidente que ha provocado un gran susto pues ha tenido que abandonar a sus compañeros para ser atendido por los médicos. Divididos en dos grupos, los supervivientes tenían que jugar al tres en raya, pero para ello debían buscar las piezas escondidas en un charco de barro. Nacho se sumergió en este cenagal para buscar la suya y se golpeó con un tronco, por lo que se hizo una brecha en la cabeza.

"¡Vamos a parar el juego, supervivientes!" gritó Lara Álvarez alarmada al comprobar que, debido al golpe, el concursante estaba sangrando. "Nacho se va a curar con el doctor, le está saliendo sangre, pero está bien" apuntaba Lara, tranquilizando al público. La intención del valenciano era regresar a la competición después de la cura, pero necesitó puntos por lo que se prolongó la atención médica y el programa decidió anular el juego. Uno de los equipos estaba en desventaja así que consideraron que era lo más justo. Por suerte también determinaron que el premio, un bote de crema de chocolate, fuera para todos.

Tras las curas, volvió el escultor a la palapa y quiso tranquilizar a sus familiares, que le estaban viendo con un aparatoso vendaje. "Me han dado tres puntitos y fuera" aseguró. Contó además lo que había ocurrido. "Soy muy bruto y he querido bajar rápido pasando la cabeza y me he golpeado en el lateral. Me han puesto un poquito de hielo y tres puntos, pero bien. A mi familia le digo que estoy perfecto, ni me he mareado ni nada" dijo. Fue una noche llena de sobresaltos para los supervivientes pues no se esperaban que la expulsada fuera Ana Luque, aunque en realidad ya a estas alturas del concurso ninguno quería abandonar.

Fue un desagradable trago para Anabel Pantoja pues hoy 15 de julio celebra su 36 cumpleaños y Ana era uno de sus mayores apoyos en Honduras. Recibió la sobrina de Isabel Pantoja una cariñosa felicitación de sus compañeros, pero no pudo evitar la nostalgia al acordarse de los suyos y también de Yulen, que fue expulsado hace apenas unos días y ahora luce nuevo look con el pelo más corto. No queda sin embargo mucho para que la pareja vuelva a encontrarse en España pues el programa encara su recta final a la que han llegado la propia Anabel, Nacho Palau, Marta Peñate, Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón. Con las emociones y el hambre en niveles máximos, los cinco encaran el tramo más complicado de la experiencia. ¿Quién se hará con el premio?