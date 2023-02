Isa Pantoja prepara su boda con Asraf en medio del distanciamiento familia

Tras meses de retrasos Isa Pantoja y Asraf se encuentran en plenos preparativos de su boda, una ceremonia que se celebrará el próximo otoño. La hija de Isabel Pantoja, que se encuentra en medio de un distanciamiendo familiar, ha explicado que ha estado siempre pensando en todos para que pudieran acudir al evento y ya se ha cansado de esperar. "Ya lo he retrasado un montón, como Tamara para que todo el mundo estuviera y no hay manera. Lo voy a hacer sí o sí con quien haya. Claro que por supuesto he invitado a mi madre, el que no es mi hermano porque no tenemos relación y entonces no tiene sentido", ha aclarado la colaboradora en El programa de Ana Rosa, donde ha añadido que espera que su progenitora vaya a la celebración, aunque "entiende" si no puede porque "respeta su decisión".

VER GALERÍA +

Isa Pantoja responde a Junco tras la tensión familiar que se vivió en el último adiós a Bernardo Pantoja

La hija de la intérprete de Marinero de luces ha confesado que todavía no sabe el emplazamiento de la boda, aunque está dudando entre Cádiz o Sevilla. "Ya no lo voy a hacer en Marruecos como quería. Después de haberlo retrasado por la Covid-19 creo que hacerlo allí es mucho lío y por eso prefiero hacer aquí, donde todos podéis venir", ha explicado Isa, que ha añadido que Isabel sabe todos sus planes porque ya se los había contado. "Lo que no sabe es la fecha exacta. Iba a ser en abril pero viendo todo lo que está pasando prefiero que sea en septiembre y octubre", ha comentado la futura mujer de Asraf.

La hermana de Kiko Rivera además ha confesado que tiene pensado que la celebración sea en dos días para que no se produzcan algunos encuentros innecesarios como el de su madre y Dulce. "La verdad que espero que venga, aunque lo cierto es que me he planteado hacerlo en dos partes, pero ese tema entre las dos pues hablaré con ella y veremos a ver cómo lo podemos hacer. Si ella quiere venir que no se preocupe porque va a venir sin problema", ha dicho Isa, que también ha querido aclarar que aunque le encantaría irse de gira con la cantante no puede porque ella está trabajando en El programa de Ana Rosa y además tiene que cuidar de su hijo Alberto. "Me encantaría y ya fui en su momento, no entiendo por qué se me ha cuestionado tanto, como si fuera mi obligación tener que ir", ha dicho

VER GALERÍA

Isa Pantoja cuenta cómo está su madre y en qué punto se encuentra la relación con su hermano

Isa ha asegurado que si o fuera un mes lo que estaría fuera con la artista podría habérselo planteado, pero sus obligaciones aquí son muy importantes. "No conozco ningún hijo de cantante español que vaya a la gira con sus padres a no ser que tenga un puesto en el staff o les vaya a acompañar. Mi prima al final está allí trabajando y la está apoyando. Si al final a mi una empresa me ofrece un puesto de lo que he estudiado pues iré. Y si en ese momento Asraf trabaja, no puede venir y viene una amiga no significa que él no me apoye sino que no pueda", ha dicho la hija de la artista.