Isa Pantoja comparte la postura de Francisco Rivera y no ve posible ahora mismo la reconciliación con su hermano Kiko

La relación entre los Pantoja no está en su mejor momento. En medio de un distanciamiento general, Isa Pantoja ha hablado claro acerca de su situación actual con su madre, Isabel Pantoja ,y su hermano, Kiko Rivera, con quienes mantiene relaciones muy diferentes. Además, la colaboradora de El programa de AR, que este viernes se sentaba en el Deluxe, también ha hablado de otros temas más personales como la posibilidad de ser madre de nuevo o su futura boda con Asraf Beno.

Isa Pantoja ha confesado que con su madre está "bien, como siempre". "Ha llegado un momento en el que nuestras conversaciones son más maduras y ahora no es que ella acuda a mí, pero las charlas son mucho más profundas y eso me gusta", desvelaba, añadiendo que ahora la artista está "ilusionada" y "contenta", con "ganas de trabajar", sobre todo por empezar la gira por Estados Unidos el próximo 10 de febrero -la cual se tuvo que posponer el pasado mes de noviembre de 2022-. "Se pone nerviosa cuando actúa. Aunque lleváis mucho sin verla, físicamente está igual", señalaba en Viernes Deluxe.

Ante la pregunta de si le dolía o no que su madre no viese a su hijo Alberto, la pareja de Asraf Beno ha querido defenderla porque sabe que "no está bien", a pesar de la pena que le produce que no visite a su nieto. "Ella no viene a ver al niño. Yo lo llevo a Cantora y sé que ella lo quiere. Aunque yo lo justifique porque es mi madre y está mal, claro que me duele, pero yo la voy a justificar. Me duele mi hijo y se lo digo. Ella lo sabe y ya está", decía.

La relación con su hermano

En cuanto a la situación con su hermano Kiko Rivera, con quien lleva enemistado una larga temporada, Isa Pantoja ha compartido las palabras que vertió hace unas semanas Francisco Rivera, quien aseguró que no tenía ningún "interés" en recuperar la relación con el Dj y "nada que hablar con él". "Ahora mismo no creo que yo me vaya a reconciliar con él. Cuando pasa lo del hospital yo estoy ahí y me hubiera gustado darle un abrazo ahí. Es un punto de inflexión que como persona a mí me toca estar ahí. Es mi hermano y lo quiero. En ese momento era lo normal darle un abrazo", confesaba, recordando el momento en el que ingresaron a Kiko tras sufrir un ictus el pasado mes de octubre.

Además, la colaboradora ha presagiado que Kiko e Isabel Pantoja se reconciliarán muy pronto: "Yo con mi hermano en un futuro no lo sé, pero ahora mismo no. Yo entiendo a Francisco Rivera. Mi madre y Kiko yo creo que sí se van a terminar reconciliando. Lo espero y deseo porque a mí ver a mi madre bien, me hace bien. Aunque ella no hable del tema de Kiko yo sé que ella le echa en falta", se sinceraba la novia de Asraf. Ella misma ha asegurado que con su madre no saca este tema porque sabe que le duele: "Cuando yo voy a Cantora es de tú a tú y ninguna saca la conversación. Es una manera de quitarse dolor porque hablar de eso hace que recuerde muchas cosas y ella sufre", lamentaba.

La posible maternidad y futura boda

Isa Pantoja también ha hablado de ser madre de nuevo. Ella tiene claro que quiere ampliar la familia: "Quiero volver a ser madre porque me gustaría tener una niña. Pero quiero terminar la carrera y como dice Asraf tenemos que tener una estabilidad y ahorrar mucho", aseguraba. Además, con Asraf Beno tiene intención de casarse después del verano: "Para mí, organizar mi boda es un problemón porque si espero a que todo se solucione no me caso nunca. Yo solo espero que toda mi familia esté allí", explicaba, añadiendo que prefería que fuese su madre a su hermano.