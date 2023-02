Francisco Rivera habla como nunca de Canales Rivera y de su hermano, Kiko

Loading the player...

La relación entre Francisco Rivera Ordoñez y su primo José Antonio Canales Rivera no es buena desde hace mucho tiempo. Fue el propio hijo de Teresa Rivera quien ha contado que su relación con el primogénito de Carmina Ordoñez es más que tensa desde hace 25 años. Por si esto fuera poco, el progama Sálvame ha emitido unos audios en los que Canales ataca a Francisco Rivera: 'Por detrás me pegaba una puñalada', han sido las palabras del torero de Barbate. Francisco Rivera Ordoñez, que ha asistido a la presentación del libro de Agatha Ruiz de la Prada, 'Mi Historia in Madrid', acompañado por Lourdes Montes, ha hablado claro sobre cómo es su relación con su familia en general, y con su primo Canales y su hermano Kiko Rivera en particular, tras la reaparición del Dj en el programa de Bertín Osborne, confesando que le gustaría hablar con su hermano Francisco Rivera para intentar solucionar sus diferencias. ¿Quieres escuchar a Francisco Rivera Ordoñez? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Francisco Rivera y su primo Canales, el origen de un distanciamiento que dura ya 25 años

Francisco Rivera se pronuncia tajante sobre el reciente reencuentro de sus hermanos Cayetano y Kiko