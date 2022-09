Canales Rivera desvela el motivo de su mala relación con su primo Francisco Rivera

No es sorpresa que Canales Rivera y su primo Francisco Rivera estén distanciados. Tanto el uno como el otro llevan 25 años sin tener relación, a pesar de compartir familia y profesión. De hecho, ha sido su amor por los toros lo que les ha llevado a separarse, tal y como ha contado en alguna que otra ocasión. Es tan grande la desunión entre los dos, que el colaborador reconocía hace unos días que su primo no le había llamado para ver cómo se encontraba, después de la grave cogida que sufrió en Ciudad Real y que lo mandó al hospital. Ante tantos años de enemistad, el diestro ha desvelado el principal motivo de sus desavenencias y ha echado la vista atrás para llegar al origen de su ruptura.

El propio José Antonio ha detallado cómo es su relación actual con Francisco Rivera y ha terminado revelando la causa por la que no se llevan bien: "Intuyo porque había un apoderado que yo tenía en los años 97 y 98, un empresario muy importante, que hizo todo lo posible por juntarnos en una plaza de toros y él no quiso en ningún momento. ¿Puede ser la razón?", desvelaba el hijo de Teresa Rivera en el Deluxe, añadiendo que realmente nunca se había sentado con él para hablar sobre lo que pudo ocurrir entre los dos. Canales ha asegurado que fue su primo quien le dejó de hablar: "No es que se crea superior a mí. En privado nos llevábamos bastante bien y coincidíamos en el campo bastante, pero cuando llegaba la hora de los despachos, siempre me veía yo ubicado en otro sitio. Pero yo seguí siempre peleando", explicaba el diestro, llegando a admitir que en algún momento sí que había sentido "celos" por sus primos.

Además, también ha reconocido que con el paso de los años ya no le da ninguna importancia: "Me siento curado y estoy muy feliz", señalaba. Ante la pregunta de si Fran era clasista respecto a él mismo, Canales respondía así: "No tiene nada que ver. Yo le di mucho tiempo a esta profesión y estoy orgulloso de ello, pero es verdad que uno de los motivos podría ser ese, que yo no les cuadraba para nada en un momento que, perfectamente, los empresarios lo requerían podría cuadrar", explicaba. Canales Rivera ha contado que no fue a la boda de su primo por decisión propia, ya que la situación entre ellos no era la mejor. No obstante, cuando ha habido algún acercamiento ha reconocido que "no ha sido un paripé". También ha contado que él es consciente de que su madre Teresa le había suplicado a Francisco que hiciera las paces con él.

La ultima vez que coincidieron Fran y Canales

Era 2019 cuando se les vio torear juntos por última vez, en un festival que rendía homenaje a su tío José Rivera 'Riverita'. En aquel entonces, tanto Fran Rivera como Canales Rivera aparecieron sonrientes y todo parecía que habían dejado su enemistad a un lado. Sin embargo, ambos siguen tan distanciados como hace 25 años. Además, el hijo de Teresa Rivera afirmaba de nuevo que su primo no se había interesado por su estado de salud, tras la grave cogida que recibió a finales de agosto, en la plaza de toros de Retuerta del Bullaque, Ciudad Real, quitando importancia a este hecho, a pesar del gran "susto" que se llevó.