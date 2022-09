Francisco Rivera y su primo Canales, el origen de un distanciamiento que dura ya 25 años

Francisco y Canales Rivera no mantienen ningún tipo de contacto desde hace 25 años a pesar de ser primos y compartir profesión. De hecho, su pasión por el toreo ha sido clave en sus desavenencias, ya que según ha contado Canales Rivera en numerosas ocasiones, sus problemas comenzaron cuando Francisco se negó a darle la alternativa y a partir de entonces dejaron de compartir cartel. "Qué mejor para mí que me diese la alternativa mi primo. Entonces le digo: Francisco, tú ya estás en el camino, te has consagrado, lo único que venía a pedirte era esto. Lo entiendo, pero tampoco me quites nada. Y qué casualidad que ya no he vuelto a coincidir con él, pudiendo haberlo hecho", contó Canales en 2009 en Telecinco. Canales Rivera tomó la alternativa en 1996, en Valencia, de la mano de Emilio Muñoz y Víctor Puerto.

Años antes de estas declaraciones, el sobrino del inolvidable Paquirri ya reconoció que existía cierta competencia entre su primo y él. "La rivalidad siempre existe. Yo quiero ser mejor que él y él quiere ser mejor que yo", dijo. Francisco, por su parte, nunca ha compartido las afirmaciones de Canales Rivera. "Yo no soy el que va a los platós de televisión cobrando dinero a hablar mal de mi primo. Yo me gano la vida en la plaza, delante del toro. Las cosas de familia yo creo que se deben quedar en familia".

La última vez que se les vio toreando juntos fue en 2019, en un festival que rendía homenaje a su tío José Rivera 'Riverita'. En aquel momento, ambos se mostraron muy sonrientes. Parecía que habían puesto fin a su distanciamiento, sin embargo, siguen tan alejados como de costumbre. "Cuando coincidimos pues tenemos buena relación, nos llevamos bien, todo políticamente correcto, pero mi relación con él en los últimos 25 años es absolutamente la misma: ninguna", ha aclarado Canales en Sálvame. A pesar de todo, el colaborador se muestra conciliador con su primo. "Nuestras movidas quedaron más que solucionadas hace muchísimos años. Yo le deseo lo mejor hoy, mañana y pasado. Siempre".

La falta de comunicación entre ellos ha quedado patente tras la grave cogida que sufrió Canales el pasado 26 de agosto en la plaza de toros de Retuerta del Bullaque, Ciudad Real. "No me llamado, ni un mensaje.También es verdad que era muy próximo a la Goyesca, de la que es empresario, y es normal que se le haya olvidado", ha dicho el colaborador, quitando importancia a lo sucedido. Eso sí, ha asegurado que él siempre se ha interesado por Francisco cuando ha tenido algún percance con los toros.

Quien sí ha estado muy pendiente de Canales ha sido Cayetano. "Antes de que yo llegara al hospital él ya había llamado tres veces", declaró. Su otro primo, Kiko Rivera, también ha hablado con él. "Me manda mensajes y fotos para animarme. Es un tipo cariñosísimo. Mi comunicación con Kiko es en estos dos últimos años, a raíz de Cantora, la herencia envenendada. "Hemos querido quedar para comer y no se ha dado, pero sí hablamos".