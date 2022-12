Isa Pantoja cuenta el motivo por el que no felicitó a su sobrina Ana

La relación de Isa Pantoja y Kiko Rivera continúa sin pasar por sus mejores momentos. Tras meses de reproches, la hija de Isabel Pantoja se ha lamentado diciendo que los problemas entre hermanos han acabado por trasladarse a los sobrinos. El pasado jueves 15 de diciembre, Ana, la hija del DJ cumplía 7 años, y algunos familiares como Anabel Pantoja no dudaron en felicitar a la pequeña, pero los padres de la nieta de Isabel Pantoja no han querido decir quién más la había felicitado. "Yo no. Ya sabéis que el año pasado sí que le envié un mensaje, que también iba de parte de Albertito, y que nunca me respondieron. Así que para que volviera a pasar lo mismo y para que me mientan y digan que mi número se ha perdido, que luego salió mi hermando diciendo que Irene le pidió que no me respondiera... pues al final, ¿para qué?", ha dicho la colaboradora en El programa de Ana Rosa.

Entristecida con la situación que está viviendo con su hermano, Isa además ha contado que prefiere no revivir una situación igual a la del año pasado porque no le gustan ese tipo de "feos". De hecho, la hermana del DJ ha dejado claro también que ella siempre ha sido del pensamiento de que los más pequeños no tienen que verse involucrados en los problemas de los mayores, por lo que todas estas rencillas entre ambos no deberían afectar a sus sobrinos. "Siempre he dicho que los niños deben estar al margen y de hecho lo he intentado pero se ve que no se ha podido", ha dicho la hija de la intérprete de Marinero de luces, que ha añadido que tampoco sabe si su madre ha felicitado o no a su nieta Ana.

"Yo creo que sí la habrá felicitado porque otros años siempre ha felicitado a los niños. Vamos, al mío sí. Y si decís que ahora tienen relación, me imagino que habrá enviado un mensaje seguro", ha añadido Isa, que dejó claro hace unas semanas que no quiere volver a saber absolutamente nada de su hermano porque además cree que se está comportando muy mal con ella alardeando de que le debe dinero. "Tiene el descaro de decirme que no me lo va a devolver. Ese dinero es mío, es de tu sobrino, al que tanto quieres… si tú dices que vives cómodamente… pues dame el dinero porque yo sí que lo necesito. Me parece surrealista. Me duele por la manera en la que lo dice, diciendo que no le da la gana de devolvérmelo", señaló la colaboradora de Mediaset.

Además, Isa acudió hace unas semanas al hospital tras el ictus que sufrió su hermano, un percance que obligó al DJ a ingresar de madrugada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Por ello, la colabordora se trasladó a la clínica cuando para interesarse por el estado de su hermano (entonces estaba en una unidad con las visitas muy restringidas), pero lo cierto es que no pudo estar con él. "No he podido verle ni hablar directamente con él. Lo que sé es lo que me han transmitido, explicó la hija de Isabel Pantoja.