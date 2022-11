Isa Pantoja cuenta cómo está su madre y en qué punto se encuentra la relación con su hermano

Isa Pantoja, que ha estado de vacaciones en Tailandia, ha explicado cómo se encuentra su madre y en qué punto se encuentra la relación entre su progenitora y Kiko Rivera. "Hasta donde yo sé la situación entre ellos sigue igual", ha afirmado la hija de Isabel Pantoja en El programa de Ana Rosa, donde ha querido matizar lo que se ha dicho durante semanas sobre su posible reconciliación con el DJ. "Siempre le preguntan si vamos a solucionarlo porque yo estaría dispuesta. No. Lo que me salió en ese momento, cuando mi hermano sufrió el ictus, fue ir y estar en ese momento. Si hubiéramos tenido ahí un acercamiento, no un conversación por cómo estaba, pues hubiera dado pie que a los días hubiera habido una llamada, pero al no suceder ya no sé lo que pudo pasar", ha continuado diciendo la colaboradora.

La hermana del D, ha querido aclarar que sobre la posible reconciliación y encuentro con su hermano son cosas que no ha hablado con él y que solamente piensa ella. Eso sí, tiene claro que si la hubieran dejado verle cuando estaba ingresado le habría dado un abrazo: "Si a día de hoy no le ha salido me parece genial, pero yo me preocupo por su salud, lo que no cambia nada que yo quiera hablar con él para reconciliarnos porque las mismas cosas que dijo siguen en el mismo sitio", ha comentado la colaboradora de Mediaset, que además ha asegurado que su madre "está mal" por no poder hablar con Kiko.

"Mi madre tenía esperanzas de encontrarse con él en ese momento y además ella se enteró tarde, no cuando ocurrió, fue a las horas. Tiene miedo y encima no tiene comunicación ni con mi hermano ni con Irene...", ha dicho Isa, que también ha aclarado que no tiene conocimiento de si la intérprete de Marinero de luces puede o no ver a sus nietas. "Ella se asustó mucho y lo que me dijo fue que no le importaba si la gente que estaba a su alrededor tenía contacto o no con ella pero que la tenían que llamar porque es su madre. Toda la familia de la mujer de mi hermano y los amigos cercanos sí lo sabían y ella se enteró mucho más tarde, así que ha sido un cúmulo de cosas. Susto y miedo, solo quiere hablar con él", ha comentado Isa.

Aunque Isa no sabe si su madre y su hermano van a tener o no una reconciliación en el futuro, pero cree que si Kiko llama a la cantante ella lo va a coger. "Todos tenemos nuestra vida. Yo estas fechas estaré con Asraf, mi hijo y mis amigos. Y mi hermano tiene a su familia también, pero la que se queda sola en Cantora es mi madre", ha revelado la colaboradora de El programa de Ana Rosa, que ha hecho hincapié en que aunque no hubiera pasado lo del ictus si el DJ llamara a la artista ella está dispuesta a tender puentes y hablar con él.