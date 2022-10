Hailey Bieber, Jorge Javier Vázquez... también se han enfrentado a un ictus como Kiko Rivera

El caso de Kiko Rivera no es el primero ni será el último, pero sí el más reciente de una larga lista de rostros conocidos que se han enfrentado a un ictus. Se trata de un trago verdaderamente amargo y peligroso para quien lo sufre, puesto que hablamos de un ataque súbito y violento provocado por la repentina falta de riego sanguíneo en el cerebro, bien por un coágulo o una hemorragia.

Kiko Rivera recibe el alta hospitalaria tres días después de sufrir un ictus

Esta afección médica, que puede ser leve o severa, la vivieron en sus propias carnes con mejor o peor suerte desde presentadores como María Teresa Campos o Jorge Javier Vázquez, actrices como Silvia Abascal y Sharon Stone, cantantes como Joaquín Sabina o Montserrat Caballé, aristócratas como Jaime de Marichalar y deportistas como Alberto Contador, entre muchos otros.

Jorge Javier Vázquez

En 2019, el presentador sufrió un ictus que le obligó a cambiar su ritmo de vida y le apartó por momentos de la televisión. "Tenía mucho miedo porque me acordaba de lo que tuvo mi padre y de David Delfín, que murió de un tumor en la cabeza", contaba. En el hospital, le diagnosticaron un aneurisma que operaron de inmediato. "Nunca tuve la sensación de que había llegado mi momento. Fue todo un cúmulo de situaciones que podía haber sido terrible", confesó el conductor de Telecinco en el programa de Bertín.

Hailey Baldwind

La modelo de 25 años contó el pasado marzo que había sido hospitalizada tras sufrir un ictus. Afortunadamente, volvía a casa tras recibir el alta después de estar ingresada en un centro de Palms Springs a consecuencia de un coágulo en el cerebro. Según explicó, las alarmas saltaron mientras se encontraba en su casa junto a su marido, Justin Bieber. "El jueves por la mañana, estaba sentada desayunando con él cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral", narró entonces.

Silvia Abascal

La actriz madrileña sufría un ictus en abril de 2011 durante el Festival de Málaga y, tras recuperarse, demostró ser todo un ejemplo a seguir: escribió un libro, debutó como directora de un corto, trabajó con Unicef y fue mamá de una niña. Sin duda, una verdadera historia de superación.

María Teresa Campos

La presentadora sufrió el 16 de mayo de 2017 un infarto cerebral del que se encuentra completamente recuperada. Supo reconocer los síntomas a tiempo -parálisis facial, mareos, pérdida de visión...-, lo que ayudó a los médicos a ganar algo de tiempo. "Cuando la vida te da un susto, uno cambia. Hay que saber valorar qué cosas merecen la pena", reflexionaba después la periodista, que ahora tiene 81 años.

Jaime de Marichalar

Durante las Navidades de 2001, el exmarido de la infanta Elena padeció una isquemia cerebral severa. Se encontraba haciendo deporte en un gimnasio de Madrid cuando sufrió un desvanecimiento. Más de dos décadas después, aún padece algunas de las secuelas que le obligan a caminar apoyado en un bastón. Su madre, Concepción Sáez de Tejada, falleció a causa de un ictus en marzo de 2014.

Joaquín Sabina

En agosto de 2001, el cantante sufría un accidente isquémico leve a causa de un problema de flujo sanguíneo en el cerebro. Aunque no le quedó ninguna secuela, el aclamado artista de 73 años se ha visto obligado a llevar una vida más saludable desde entonces.

Alberto Contador

Con tan solo 21 años, el laureado ciclista sufría una hemorragia cerebral mientras participaba en una competición en Asturias. Días antes, sintió un fuerte dolor de cabeza pero decidió no acudir al hospital. Afortunadamente, el deportista de Pinto (Madrid) se recuperó completamente y, tras el susto, ganó dos Tours de Francia, dos Giros de Italia y tres Vueltas a España.

Sharon Stone

La estrella de Holywood también fue víctima de un derrame cerebral en 2001. La actriz, que ha ido recuperándose poco a poco en los últimos años de las secuelas -tartamudez persistente, falta de sensibilidad en su pierna izquierda y pérdida de visión- recuerda que se sintió mal durante días antes de acudir a urgencias. Fue entonces cuando le comunicaron que había sufrido un ictus.

Emilia Clarke

La actriz, conocida mundialmente por dar vida a Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, sufrió un aunerisma cerebral a principios de 2013. El diagnóstico llegó después de que la estrella terminará la obra que interpretaba en Broadway, Desayuno con diamantes. En ese momento, fue ingresada en un centro médico de Nueva York pero logró recuperarse bien. Eso sí, según contó ella misma, el ictus provocó que olvidara su propio nombre durante un tiempo.

Demi Lovato

La artista no olvida los complicados momentos que atravesó en el verano de 2018 cuando acabó en el hospital por una sobredosis, experiencia que la hizo renacer pero que también le dejó secuelas. Así, llegó a sufrir un infarto y tres derrames cerebrales en aquella terrible época, cuando "los médicos dijeron que solo tenía 5 ó 10 minutos más de vida", aseguraba entonces. "Todavía estoy lidiando con los efectos y no puedo conducir vehículos, porque tengo puntos ciegos en la vista y durante mucho tiempo no conseguía leer bien", reveló.

María Escario

La periodista sufría un derrame en febrero de 2012 durante la ceremonia de entrega de los Premios TP. La que después fue directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE comenzó a sentir un intenso dolor en la nuca, al que le siguieron las náuseas y la pérdida de visión. Ya plenamente recuperada, la actual Defensora de la Audiencia en la cadena pública afronta su presente y futuro con la misma positividad que mantuvo durante su convalecencia.

Jessie J

La cantante británica sufrió un ictus con tan solo 18 años, según contó ella misma en 2014, recalcando lo afortunada que se sentía por "tener una segunda oportunidad en la vida", decía. Ya en 2020, fue ingresada en Nochebuena tras despertarse sin audición en el oído derecho y ser incapaz de caminar en línea recta. Tras las pruebas, le diagnosticaron el síndrome de Ménière, una dolencia que produce vértigos y, en ocasiones, incluso sordera.

Frankie Muniz

El que fuera protagonista de la popular serie Malcolm in the middle contaba en diciembre de 2012 que había sufrido un pequeño derrame mientras iba en moto. Entonces, a sus 27 años, fue ingresado en un hospital de Arizona (EE.UU.) tras experimentar problemas con el habla. "No fue nada divertido y tengo que empezar a cuidar mi cuerpo, que ya me estoy haciendo viejo", decía con un toque de humor el intérprete, quien pasaría por sala de emergencias no pocas veces al padecer 15 accidentes isquémicos transitorios o mini ictus.