Isa Pantoja responde a Junco tras la tensión familiar que se vivió en el último adiós a Bernardo Pantoja

Isa Pantoja ha hablado de cómo está la familia tras la muerte de Bernardo Pantoja hace cinco días en Sevilla. La colaboradora de televisión ha asegurado que en ningún momento se produjo un enfrentamiento entre Isabel Pantoja y Junco, viuda de Bernardo, dentro de la habitación del Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde estaba hospitalizado su tío. Además, también ha querido responder a Junco, que afirmaba que se había sentido ninguneada por la familia Pantoja trás la muerte de su marido.

Isa Pantoja ha defendido a su madre y a su prima Anabel tras las declaraciones de Junco, en la que aseguraba que la cantante le había amenazado con echarla de la casa donde ha vivido junto a Bernardo. "Según la información que yo tengo esa pelea no ocurre" explicaba Isa. "No voy a permitir que se cuestione a mi madre porque me duele y porque ella nunca ha dicho nada durante los veinte años que tanto Junco como Bernardo han estado viviendo en esa casa. Nunca nadie le ha agradecido nada a mi madre, no creo que muchas personas paguen una casa a su hermano, y ella sí lo ha hecho a pesar de que ambos tenían ingresos". También ha desmentido que la familia no hubiera contado con ella para organizar el funeral: "No se puede imaginar que personas que estan pasando por el duelo de la muerte de un familiar hagan un gesto tan feo como no contar la mujer de su familiar para un tema tan importante", ha dicho tajante en El programa de Ana Rosa.

La hija de Isabel Pantoja también ha hablado de la relación entre Junco y Anabel Pantoja, explicando que su prima no tiene ningún problema con la mujer de su padre y que siempre ha dicho que estará disponible para todo lo que necesite. La colaboradora ha desmentido rotundamente el incidente entre su prima y Junco por una medalla: "Esa medalla se la regaló mi abuela a mi prima Anabel el día de su comunión, y es Merchi (madre de Anabel Pantoja) quien ha estado guardandola todo este tiempo y se la ha dado a Anabel una vez ha fallecido Bernardo".

Por último, Isa ha aclarado que la familia Pantoja sí ha estado pendiente del estado de salud de Bernardo Pantoja. "Muchos de estos malentendidos se han dado debido a que Junco no controla bien el castellano y en algún momento ha podido entender las cosas de otra manera", ha afirmado en televisión tras la comentada tensión familiar que se vivió en el último adiós al hermano de Isabel Pantoja.