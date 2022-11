La muerte del hermano de Isabel Pantoja vuelve a evidenciar las tensiones familiares

Bernardo Pantoja ha fallecido en el hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, rodeado de sus familiares más cercanos, su hija Anabel, su mujer Junco y sus hermanos Isabel y Juan. Su muerte ha provocado un profundo dolor en sus seres queridos. Sin embargo, esta triste pérdida ha vuelto a poner sobre la mesa las tensiones que existen entre los miembros de la familia.

- El nuevo golpe que ha recibido Isabel Pantoja con la muerte de su hermano mayor

La ausencia más destacada ha sido la de Agustín, pero tiene una explicación. Los hermanos se distanciaron hace años y sus diferencias aumentaron a principios de 2021, cuando Agustín, al parecer, impidió la entrada a Bernardo en Cantora para ver a doña Ana. Tras la muerte de la matriarca, coincidieron en el tanatario, pero no fueron fotografiados juntos en ningún momento. Llegaron por separado y se fueron cada uno por su lado. En el interior, según se contó entonces, tampoco hubo ningún tipo de contacto entre ellos.

- Anabel y Bernardo Pantoja, una relación padre-hija marcada por los altibajos

A lo largo de la mañana se ha especulado con el papel de Junco en el hospital. Carmen Caro, amiga de Bernardo Pantoja, ha asegurado en El Programa de Ana Rosa que la familia no dejaba entrar a la mujer de Bernardo en la habitación. Sin embargo, otras fuentes aseguran que esto no sería cierto. De hecho, la bailarina de origen japonés no se ha separado de su marido. Tan solo se habría ausentado un instante de la habitación para atender la visita de Sylvia Pantoja y una hija de Chiquetete, ya que Anabel no quería que Sylvia estuviera allí. ¿El motivo? El fuerte enfrentamiento que mantuvieron en televisión a raíz de las declaraciones que Sylvia hizo sobre la familia Pantoja. La 'influencer' le dio las gracias por "el cariño" que tenía a su padre, pero le dijo que nunca le perdonaría las palabras que dedicó a su abuela, doña Ana.

Isa Pantoja, por su parte, se ha enterado de la muerte de su tío cuando ya se encontraba en el plató de El programa de Ana Rosa. La colaboradora ha contado que no tenía relación con Bernardo, pero que viajará esta misma tarde a Sevilla para arropar a su prima Anabel. De hecho, tenía previsto asistir a una fiesta con sus compañeros de trabajo y ha decidido cancelar el plan. "Para mí lo más normal del mundo es ir y dar el pésame", ha dicho. Además, se ha pronunciado sobre su hermano Kiko y su posible visita al hospital. "Que él vaya no significa que todo vaya a ser como antes ni que vayan a hablar allí. Sería por respeto, por ser humano. A mi madre se le ha muerto un hermano y a mi prima un padre", ha manifestado.

Mientras Isa hacía estas declaraciones, Irene Rosales compartía una estrella en señal de luto y Kiko publicaba una foto de su infancia en la que aparecía con su padre y su tío Bernardo. Instantes después, el DJ salía de su casa, situada en Castilleja de la Cuesta, rumbo a Sevilla donde ha llegado a primera hora de la tarde para acudir al tanatorio donde ha estado brevemente para dar el pésame a su prima.