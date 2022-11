Analizamos los 14 meses de sinsabores en la familia Pantoja

El fallecimiento de Bernardo Pantoja, el mayor de los tres hermanos de Isabel Pantoja y padre de Anabel Pantoja, es el último golpe que ha recibido la familia después de catorce meses en los que han ido encadenando sinsabores y problemas de distinta índole. Especialmente difícil ha sido, y es, la situación para la intérprete de Marinero de Luces, El moreno o Enamórate. En poco más de un año, la cantante de 66 años ha perdido a dos personas de su entorno, apenas tiene contacto con sus dos hijos, ha sido traicionada por una amiga y ha visto cómo sus proyectos profesionales se ponen en pausa. Analizamos a continuación todos los contratiempos a los que se ha enfrentado.

El adiós a su gran apoyo

Para situarnos en el inicio de este annus horribilis tenemos que remontarnos al 28 de septiembre de 2021. Ese día fallecía con 90 años doña Ana Martín, madre de Isabel Pantoja, cuya salud se había debilitado con el paso del tiempo. Esta pérdida fue un gran mazazo para la cantante ya que estaba muy unida a su progenitora y la cuidó en la finca Cantora hasta el final de forma incondicional, igual que su madre hizo con ella. Doña Ana fue la primera que se dio cuenta del talento que tenía su hija, la animó a ser artista y la ayudó a seguir adelante cuando se quedó viuda en 1984, con solo 28 años y un hijo de apenas unos meses. La cantante la definía como "lo más grande del mundo" y su pérdida es irreparable.

Una despedida a doña Ana marcada por el conflicto

Precisamente el fallecimiento de doña Ana evidenció las tensiones familiares, como está ocurriendo ahora. El velatorio de la madre de Isabel Pantoja fue completamente íntimo y se hizo en Cantora, finca a la que acudió un reducido número de personas. Sus restos fueron incinerados en el tanatorio de Jerez de la Frontera, Cádiz, donde se desplazaron Agustín y Bernardo, quienes llegaron por separado y se fueron de la misma manera, sin ser fotografiados juntos en ningún momento. El padre de Anabel Pantoja tuvo una relación de altibajos con sus hermanos y ante la difícil pérdida de su madre no vimos una imagen de unión.

Las últimas horas junto a Bernardo Pantoja

Las últimas horas de Bernardo Pantoja también han estado marcadas por la polémica. Nada más conocer la gravedad de la situación, Isabel y sus hermanos acudieron al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde también se encontraban Anabel y Junco, la mujer de su padre. Precisamente sobre la situación de la bailarina japonesa se ha especulado mucho en las últimas horas. Algunas personas de su entorno han dicho que los Pantoja no la dejaban entrar en la habitación mientras que otros allegados negaban esta información y explicaban que fue vista en la cafetería porque estaba recibiendo a algunas visitas. A las puertas del tanatorio, ella no ha explicado qué pasó realmente, tan solo ha dicho que va "a intentarlo" ante la pregunta de si le han dado su sitio.

Una boda con ausencias y una sorprendente separación

El 2022 comenzaba con la separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de darse el "sí, quiero" en la isla canaria de La Graciosa. La decisión la tomaba la influencer al sentir un desgaste en la relación y dejaba claro que no existían personas. Tampoco cerraba las puertas a la reconciliación, pero finalmente ambos han rehecho sus vidas por separado: ella con el esgrimista Yulen Pereira, al que conoció en Supervivientes; el surfero con Marina Ruiz, compañera en el reality Pesadilla en el paraíso. La boda de la excolaboradora de Sálvame estuvo marcada por las ausencias y los contrastes ya que de su familia paterna solo estuvo presente su prima Isa Pantoja y la celebración tuvo lugar la misma semana en la que falleció su abuela.

El conflicto abierto con Kiko Rivera

Isabel Pantoja mantiene una relación complicada con sus hijos, que no se hablan entre ellos. Con Kiko Rivera todo saltó por los aires a finales de 2020 por la herencia del recordado Paquiri y desde entonces no se han reconciliado. Hubo un primer acercamiento cuando falleció doña Ana y se reencontraron, pero la situación se estancó. Este verano parecía nuevamente que se estaban acortando distancias, pero nada ha cambiado. El DJ sufrió un ictus hace un mes y todo apuntaba a que harían borrón y cuenta nueva, pero no ha sido así. El hermano de Francisco y Cayetano Rivera dejó claro tras ser dado de alta que su madre no iba a ir a verle. Tampoco se han encontrado por el momento en el tanatorio de Bernardo, en Alcalá de Guadaíra.

Isa Pantoja sí habla con su madre, pero ella misma ha reconocido en alguna ocasión que su comunicación no es constante y tampoco se ven con frecuencia. Cuando comenzó el curso, la colaboradora de El programa de Ana Rosa dijo que tan solo la había visto una vez en todo el verano, coincidiendo con el 66 cumpleaños de la cantante. "La relación con mi madre y con el resto de mi familia nunca ha sido normal", reconocía. Cabe recordar que la joven no tiene buena sintonía con su tío Agustín, mano derecha de Isabel y la persona con quien convive en Cantora.

Por su parte, Kiko también ha estado algunos meses sin hablarse con Anabel Pantoja, a la que siempre ha considerado una segunda hermana más que una prima. Iba a ser el padrino de su enlace, pero finalmente no estuvo presente. A raíz de ese momento todo se complicó entre ellos, pero el tiempo ha permitido que regrese la normalidad. Este verano volvieron a hablar y el propio Rivera mostraba una imagen de cómo sus hijas estaban disfrutando al lado de su querida tía.

La traición de su examiga

Este mismo mes Isabel Pantoja ha sido traicionada por una examiga. Begoña Gutiérrez es promotora musical y acusa a la cantante de dejarla tirada con unos conciertos y de deberle 150.000 euros. Además, en Sálvame ha hablado de la relación de la cantante con su familia, asegurando que con Agustín "tiene que entenderse por un motivo económico". También ha mostrado algunos audios que, según su versión, le envió la artista andaluza al móvil hablando de las personas de su entorno.

Cambio de planes profesionales

En el terreno profesional, Isabel estaba ilusionada con su gira por Estados Unidos, programada inicialmente entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre. Los conciertos finalmente no se han celebrado y se ha visto obligada a buscar nuevas fechas a causa de una demora inesperada en los trámites burocráticos necesarios para trabajar al otro lado del Atlántico. La cantante necesita presentar nuevos documentos antes de hacer una entrevista en el Consulado de Madrid para conseguir el visado que le permita reencontrarse con su público nortamericano. También tiene pendiente una gira por América Latina, donde ya triunfó este verano.