Kiko Rivera aclara cómo es la relación actual con su prima Anabel Pantoja

Desde hace algunos meses, cuando Anabel Pantoja se daba el 'sí, quiero' con Omar Sánchez y su abuela Ana fallecía, la relación entre la colaboradora de Sálvame y Kiko Rivera no ha pasado por unos de sus mejores momentos. Tras algunos enfrentamientos y reproches por parte del DJ y las palabras en el 'puente de las emociones' de la influencer, muchos han asegurado que entre los primos no había ninguna comunicación, algo que el hijo de Isabel Pantoja ha querido desmentir desde sus perfiles sociales con una fotografría de la pantalla de su móvil donde se puede apreciar que han hecho una vídeollamada. "Para los que seguís pensando que no me hablo con mi prima", ha escrito Kiko, que además ha añadido que ponía rumbo a Punta Cana para disfrutar de sus vacaciones junto a su mujer, las dos hijas que tiene en común con ella y Francisco, fruto de su historia de amor con Jessica Bueno.

VER GALERÍA

Irene Rosales, de boda con sus hermanos, ¿dónde está Kiko Rivera?

El pasado febrero, después de que Anabel contara que llamaba a Irene Rosales para tener noticias de sus sobrinas, Ana y Carlota, a las que quiere con locura, Kiko y la influencer comenzaron tendiendo un puente a una posible reconciliación. Tras varios meses sin tener relación, los primos se dedicaron unas palabras en las que parecía que pronto tendrían un encuentro en el que solucionar todos los problemas que arrastraban desde la boda de la influencer. Y en una conexión en directo con Sálvame desde el balcón de su casa en Castilleja de la Cuesta, donde se estaba recuperando de un molesto ataque de gota, el hijo de Isabel Pantoja aseguró que tenía muchas ganas de estar con su prima, presente en el plató del programa, pero esa quedada parece que nunca ocurrió.

Tras la salida de Anabel de Supervivientes 2022, la ahora novia de Yulen Pereira confesó a Toñi Moreno en Déjate querer que tenía una conversación pendiente con Kiko y que su objetivo era seguir teniendo una relación estrecha con sus sobrinos. Desde entonces, ninguno de los dos había dicho nada sobre si se habían puesto en contacto o si su relación había dejado de ser tasn distante como hasta ahora. De hecho, durante el 'puente de las emociones' de la sobrina de la cantante, la influencer confesó que una de las mayores decepciones de su vida había sido con el DJ, al que ha consideraso siempre un hermano. "Nos hemos decepcionado los dos. Pido disculpas, pero él sabe perfectamente como soy, soy su prima de toda la vida. Hay cosas en las que no puedo estar con él, pero siempre he querido su bien y que no le rozara ni el aire", dijo ella muy emocionada.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja aclara todas las dudas sobre su relación con Yulen Pereira

Por ahora, Kiko y su mujer continúan distanciados del clan Pantoja, pero Irene no dudó nunca en apoyar públicamente a Anabel tras su paso por Supervivientes. "Ella está muy bien, no ha ganado, pero no pasa nada. Ha superado todo lo que tenía en mente, que era resistir lo máximo posible en el concurso. Lo ha hecho muy bien", aseguró la modelo, que también explicó que se había puesto en contacto con ella "para que sepa de nosotros y de las niñas".