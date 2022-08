Irene Rosales, de boda con sus hermanos, ¿dónde está Kiko Rivera?

Irene Rosales ha vivido un fin de semana mágico en la boda de una de sus mejores amigas. La sevillana, vestida de verde, estaba muy feliz en la celebración, a la que asistieron sus cuatro hermanos, Mari Tere, Manuel Carlos y Vanesa. La ausencia más destacada fue, sin duda, la de Kiko Rivera. Pero el DJ tenía un motivo de peso para no asistir al enlace. "Está en Barcelona trabajando", dijo Irene en declaraciones a Europa Press. Así despejaba cualquier duda sobre la situación actual del matrimonio, que vive momentos de gran tensión con Isabel Pantoja y el resto de la familia. Además, Kiko dedicó este mensaje a su mujer al verla tan guapa. "Vaya locura", exclamó al lado de un corazón. Irene, por su parte, respondió con un "te amo" y otro corazón.

La sevillana no dio más detalles sobre el compromiso profesional de Kiko, pero pronto el DJ compartió una imagen de sus últimos movimientos por la Ciudad Condal, en la que coincidió con El Rubius. "Mi bebesito fiu fiu. ¡Un placer conocerte, chaval!", publicó junto a esta foto. El hijo de Isabel Pantoja tiene numerosos bolos este verano. Hace unas semanas fue el encargado de poner música en la boda del periodista Felipe del Campo y tiene previstas varias actuaciones en diversos pueblos de España, como el próximo 3 de septiembre en Sueca (Valencia).

El matrimonio Rivera Rosales sigue distanciado del clan Pantoja, pero Irene no dudó en apoyar públicamente a Anabel tras su paso por Supervivientes. "Ella está muy bien, no ha ganado, pero no pasa nada. Ha superado todo lo que tenía en mente, que era resistir lo máximo posible en el concurso. Lo ha hecho muy bien", aseguró antes del 'sí, quiero' de su amiga. "La veo renovada, con mucha fuerza", añadió. También explicó que se había puesto en contacto con ella "para que sepa de nosotros y de las niñas", haciendo referencia a sus dos hijas, Ana y Carlota.

Sin embargo, se mostró más reacia ante las preguntas sobre su suegra, Isabel Pantoja, aunque respondió cordialmente. Se alegró por sus compromisos artísticos. "Todo lo que sea trabajo es bueno", señaló. Y aseguró que le parecía "estupendo" si finalmente la cantante llegaba a un acuerdo con Netflix, tal y como se rumorea. Este martes, 2 de agosto, la intérprete de Marinero de luces cumple 66 años. Será la primera celebración sin su madre, doña Ana, que falleció en septiembre de 2021. También será la primera celebración tras las duras declaraciones de Irene sobre ella. "Isabel Pantoja ha dañado psicológicamente a Kiko", comentó la sevillana en una entrevista a la revista Lecturas.