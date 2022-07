El youtuber Willyrexy ha dado el "sí, quiero" a la influencer Cristina Urbi

Cristina Urbi y Guillermo Díaz han pasado por el altar este fin de semana, después de tres largos años de espera el joven youtuber español conocido como Willyrexy ha dado el “sí, quiero” a su novia la influencer Cristina Urbi tras el nacimiento de su primera hija en común, María, el pasado enero de 2021. Los felices novios, que revolucionaron las redes anunciando que iban a ser padres por primera vez en agosto de 2020, después de comprometerse en agosto de 2019 y haber tenido que aplazar sus planes a causa de la pandemia, han reunido al fin a todos sus amigos y seres queridos en este día tan especial y soñado por ambos.

Han confiado en Rabat, la firma de joyería de lujo española, para acompañarlos en el día más importante de su vida, en el que su hija María, a punto de cumplir los dos años y ya empezando a dar sus primeros pasos, ha tenido un protagonismo especial. Después de más de 7 años de relación, la pareja de creadores de contenido digital del momento ha querido sellar su compromiso de manera oficial con dos magníficas alianzas que se han entregado el uno al otro tras dar el “sí, quiero”. Con un espectacular vestido diseñado por Rosa Clará, la novia ha completado su look nupcial con unos pendientes de Rabat que la hacían resplandecer especialmente en su día más especial.

No ha habido despedida de soltero, lo confirmaba el propio Guillermo en directo en su canal de Twitch la semana pasada, cuando nos anunció que estaba ya todo preparado para el enlace “En menos de una semana me caso, ya lo tengo todo listo. No ha habido despedida de soltero. El traje desde hace bastantes meses, fui a que me lo ajestran de nuevo y en unos días tengo que ir a recogerlo. No he podido planear lo que quería y me he agobiado” confesaba el español en su última intervención, y es que la pandemia dejó atrás sus planes de aprovechar su viaje anual a Los Ángeles para la convención de videojuegos E3 y alquilar un avión privado por primera vez para viajar a Las Vegas. Con la pandemia, el evento se ha estado llevando a cabo de manera online y Guillermo no ha vuelto a ver el otro lado del atlántico. Quizá ahora en la luna de miel lleven a cabo sus planes, no han adelantado donde la pasarán pero sí que el viaje no será hasta dentro de unos meses.

Cristina sí ha podido juntar a todas sus amigas para despedirse de su soltería, hace unas semanas la influencer viajó a Ibiza, compartiendo las fotos del evento con su millón de seguidores. “Ya estamos en la cuenta atrás de uno de los momentos esperados”, dijo entonces. “He tenido mucha suerte porque vivir contigo es muy fácil” decía enamorada recordando estos cinco años de convivencia junto al Youtuber.

Se conocieron hace cinco años cuando él se trasladó a vivir a Andorra y alquiló un piso con un amigo que era propiedad de la familia de Cristina. Su familia la animaba a acercarse a conocerle y ella se acercó con una amiga, así surgió su amor. Cuando nació su hija los dos supieron que el nombre sería María: “Teníamos varios nombres, estábamos convencidos de que iba a ser niño y sólo pensábamos de niño, Guillermo quería llamarle Zeus. Al decirnos que era niña pensamos en mi abuela y mi madre y la madre de Guillermo, que se llaman María y a Guillermo le gustó y ahí se quedó para siempre” confesaba la influencer en su canal.