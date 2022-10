Kiko Rivera, convaleciente en su casa, responde a las especulaciones sobre su madre y su hermana

Isabel Pantoja y su hija Isa no irán a visitar a Kiko Rivera a su casa tras haber recibido el alta hospitalaria por el ictus que sufrió el pasado viernes. Así lo ha confirmado el DJ a través de sus perfiles sociales. "Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos". De la misma manera, pedía respeto y comprensión por sus decisiones en un momento tan delicado en el que solo busca velar por su salud. "Déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones no inventen ni hagan daño".

Estas palabras son posiblemente respuesta a las recientes declaraciones de la benjamina de Cantora en las que aseguraba que tanto ella como la tonadillera habían intentado ver en persona al intérprete de Chica Loca, pero se les había denegado esta petición, puesto que su presencia le podía alterar. "Yo no quería hablar de nuestros problemas, solo darle un abrazo", ha confesado entristecida en su intervención en El Programa de Ana Rosa, puesto que estos días ha estado muy preocupada por la evolución de su hermano.

El complicado momento de los hermanos Rivera

De la misma manera, la que fuese concursante de Supervivientes ha relatado que su progenitora, que sí que ha hablado con su primogénito por videollamada, "lo está pasando mal", lo que le causa una gran pena asegurando que si ella estuviera en esa situación sí le gustaría que sus seres queridos estuvieran a su lado. Así mismo, ha querido exculpar a su cuñada, Irene Rosales, que no ha dejado solo a su marido ni un solo minuto, y, además, ha estado pendiente del cuidado de sus hijas, Ana y Carlota, de 6 y 4 años respectivamente.

Quién sí ha podido reencontrarse con el hijo del fallecido Paquirri ha sido su prima Anabel Pantoja, con la que pese a los roces del pasado parece haberse reconciliado. La influencer sevillana compartía con su amplía comunidad de seguidores una tierna fotografía en la que ambos aparecían abrazados hallando la calma y felicidad que tanta falta le han hecho a Kiko en el tiempo que ha durado su estancia en el centro médico.

Una nueva, y saludable, vida

Tras este terrible susto Kiko Rivera confesaba que sentía que había vuelto a nacer y estaba dispuesto a comenzar una nueva etapa vital, mucho más centrada en el cuidado personal y, parece que está cumpliendo con su palabra, puesto que, a través de distintas fotografías, está mostrando los grandes cambios que está incorporando a su rutina, como una dieta más saludable o dejar atrás el tabaco.

