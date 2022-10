Isa Pantoja confirma que su madre ha hablado con Kiko Rivera, que sigue ingresado tras sufrir un ictus

El ictus que sufrió Kiko Rivera el pasado viernes 21 de octubre ha provocado que su hermana, Isa Pantoja, deje a un lado las diferencias que les separan. Tras conocer el percance que obligó al DJ a ingresar de madrugada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Isa se trasladó inmediatamente a la clínica cuando se enteró para interesarse por el estado de su hermano (entonces estaba en una unidad con las visitas muy restringidas). Ha comentado hoy, en el programa en el que colabora, cómo evoluciona el músico, que ha estado arropado estos días por su mujer Irene Rosales, su prima Anabel Pantoja y varios amigos como Luis Rollán y Raquel Bollo, que han podido visitarle una vez que fue trasladado a planta. “No he podido verle ni hablar directamente con él. Lo que sé es lo que me han transmitido” explicó la hija de Isabel Pantoja.

"Mi madre quiere ir a ver a mi hermano, pero no sé si él quiere que vaya. Irene nos ha comentado que con nuestras visitas se altera mucho y es mejor que no nos vea" dijo Isa, que confirmó que Isabel Pantoja ha hablado con Kiko a través de una videollamada. Sin embargo esto le puso nervioso, cree la colaboradora que por la emoción, de ahí la recomendación de que no vayan. "Lo que nos llega es que se puede alterar, yo lo entiendo y lo respeto" dijo, apuntando que la decisión es algo que habrían hablado Kiko e Irene, pero que no sabe si también es una recomendación de los médicos. Asegura Isa que entiende que, dado que su relación ahora no es buena, su presencia pueda perjudicarle, aunque ella fue igual al hospital el pasado viernes: "Me hubiera gustado darle un abrazo. Nos hemos preocupado por él mi madre y yo".

Ha contado Isa que se enteró el viernes a las 10 menos 10 de la mañana de lo ocurrido por un amigo suyo. "Se me viene el mundo abajo, intento ponerme en contacto con alguien, porque no sabía si era verdad. Me tendrían que haber avisado" comentó, añadiendo que entonces no sabía que esto había ocurrido de madrugada. "Me asusté porque no consigo hablar con nadie" dijo Isa. No quiso contar sin embargo cómo se enteró su madre, que está muy pendiente de la evolución del músico y se está apoyando mucho en su hija en estos momentos. "Entiendo que Irene no está para atender a todo el mundo, así que yo fui al hospital. Allí la informan a ella y a mí me transmiten cómo va evolucionando" dijo Isa, que se mostró conciliadora y comprensiva con la situación de su cuñada, que tiene que hacer frente al ingreso de su marido y al cuidado de sus dos hijas.

En la madrugada del viernes 21 de octubre, Kiko Rivera sufría un ictus lo que obligaba a su ingreso en el hospital sevillano en el que se le hicieron varias pruebas para determinar el alcance de lo ocurrido. “Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado. Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si Dios quiere prontito estoy al 100%” contaba el propio DJ a través de sus perfiles. Tranquilizaba así a sus seguidores, algo que también hizo su mujer Irene que, el mismo día de su ingreso, comentaba que afortunadamente había sido “un ictus leve”. Ha contado estos días que su marido está tranquilo y que no sabe todavía cuándo recibiría el alta hospitalaria. “Está más tranquilo, agradeciendo mucho tantos mensajes de cariño y que se esté preocupando todo el mundo tanto por él (…) No sabemos aún cuándo le darán el alta, hay que tener paciencia y no ir con prisa, aquí está en las mejores manos”.

La familia, como comentó Irene, estuvo informada en todo momento del estado de Kiko, y, aunque en un primer momento parecía que Isabel Pantoja acudiría a la clínica para visitarle, estas imágenes no se han producido. “Lo único que barajo es que mi marido esté bien y que salgamos lo antes posible de aquí” decía Irene sobre la posibilidad de que la artista fuera a Sevilla. Explicó que en su estado era mejor que no recibiera sobresaltos por lo que era mejor que no se encontrara con su madre en estos momentos. Y es que esta visita supondría un reencuentro de madre e hijo después de años de crudo distanciamiento, si bien las últimas declaraciones de Kiko dejaban claro que el músico estaba intentando solucionar los problemas con la artista a la que quería pedir perdón. Con su prima Anabel ha arreglado ya las cosas, como demuestra el abrazo que le dio este fin de semana, una vez que pudieron encontrarse en la habitación.