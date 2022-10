Los problemas de salud que arrastra Kiko Rivera desde hace años

Kiko Rivera ha compartido en varias ocasiones los problemas de salud que arrastra, baches de los que no ha dudado en hablar públicamente. Además de los ataques de gota que padece, una dolencia que está provocada por el aumento del ácido úrico y que sufre desde hace años (le ha obligado a veces a utilizar muletas para moverse porque provoca la inflamación de las articulaciones y le dificulta la movilidad), el pasado mes de marzo confirmaba que padece diabetes. El DJ de 38 años contaba que en el último chequeo médico que se hizo "le habían diagnosticado diabetes". Esta enfermedad le ha llegado, según dijo, por "herencia de su madre y su tío Bernardo", ya que tanto la cantante como su hermano -el padre de Anabel- la han sufrido. Confesaba entonces el marido de Irene Rosales que le estaba costando hacerse a la idea y "estaba asimilándolo todavía", ya que esto le obligaba a cambiar drásticamente y de forma ineludible algunos hábitos de su día a día. "Toca cuidarse y tomarse la vida de otra manera", admitía entonces el músico.

Kiko Rivera ingresado de urgencia en un hospital de Sevilla

La confesión más dura de Kiko Rivera

No era la primera vez que hablaba sobre sus problemas de salud, asegurando que sus hábitos no había sido siempre del todo saludables. Tomándose en serio su salud, en 2017 se sometió a una operación para ponerse una banda gástrica que le ayudara con el exceso de peso. Entonces dejaba también de fumar para ponerse en forma, algo que logró con esfuerzo y constancia. Sin embargo, años después, concretamente en 2021, tuvo que ser operado de nuevo por este motivo dado que el dispositivo le provocó algunos problemas. “Gracias por el trato en esta migración de banda gástrica. Ya os contaré más adelante pero me ha hecho un daño bastante importante en el estómago” dijo sobre su segunda entrada en quirófano.

Problemas físicos que se unen a algunos baches anímicos que también le han pasado factura. En el mes de mayo de 2018 anunciaba mediante un comunicado que padecía una depresión. “Hoy es un día duro para mí: pongo en conocimiento de los medios de comunicación que, por causa de una depresión y con el fin de evitar cualquier daño adicional, he decido retirarme los escenarios (…) Gracias a mi mujer por aguantar mis malos humores y los horarios tan malos que a veces llevamos los artistas. Gracias a mi familia y amigos por estar en los peores momentos como lo están ahora, ellos saben quiénes son. Sin más, espero poder reunir las fuerzas necesarias para volver, de momento es imposible. Un fuerte abrazo. Atentamente vuestro amigo Kiko Rivera". En aquellos momentos su mujer Irene no se separó de su lado, igual que ahora tras su ingreso de urgencia en un hospital sevillano.

Un pasado marcado por las adicciones

Solo un año después, en 2019, hacía su confesión más dura durante su participación en GH Dúo (concursó junto a su mujer Irene Rosales), espacio en el que habló abiertamente de un pasado marcado por sus adicciones. “Es muy complicado, Jorge, pero te voy a ser sincero. En un determinado momento de mi vida, y de donde viene gran parte de mi depresión, tuve adicción a las drogas. Lo pasé muy mal. Tenía unas compañías muy malas. Todos los bajones que tuve en mi vida pensaba que se iban a solucionar con eso. Gracias a mi mujer, a mi madre y a mis amigos de verdad he conseguido salir de ese mundo. Quiero decirle a la gente que se puede salir y que eso es muy malo, solo da problemas”. Aseguró que se había puesto en manos de médicos y psicólogos para salir de este problema.

Kiko contó meses después que los estupefacientes llegaron a estar presentes en su vida cotidiana, un problema en el que su mujer Irene Rosales le ayudó muchísimo para que su vida diera un cambio radical. En aquel momento el DJ no quiso entrar en un centro de desintoxicación, pese a que al mirar atrás reconoce que hubiera sido lo más acertado. En su lugar decidieron hacer terapia en una casa familiar. "Fue el único momento en el que mi madre estuvo conmigo", narró el hijo de Isabel Pantoja. El músico definió su adicción como "un demonio" y, aunque dijo que a día de hoy es "una persona nueva", reconoció que ha sufrido varias recaídas la última vez fue en 2020 cuando estalló la polémica con su madre a raíz de Cantora, la herencia envenenada-.

Hoy 21 de octubre de 2022 se ha conocido el ingreso del hijo de Isabel Pantoja en un hospital sevillano por causas que la familia todavía no ha confirmado (podría haber sufrido un ictus). Su mujer Irene Rosales está a su lado en todo momento y el resto de la familia también está puntualmente informada sobre su evolución que parece, como se ha informado en El programa de Ana Rosa, favorable.