Isa Pantoja, tajante con su hermano Kiko Rivera: 'Es despreciable, me humilla y vende una mentira'

Hace unos días que Kiko Rivera, que ha asegurado que ha dado el primer paso para solucionar la mala relación con Isabel Pantoja, expresó en Lecturas que su hermana no le defendió en uno de los peores momentos de su vida y que no la quería ver "ni a diez metros", unas palabras que han sentado muy mal a Isa Pantoja y por las que no ha dudado en responder: "Ha reconocido que me debe dinero, pero yo nunca dije ni la cantidad, que no es la que ha contado, pero encima tiene el descaro de decir que no me lo va a devolver. Me humilla. No quiero ir a su casa a pedírselo, pero eso es mío y de mi hijo, ese que supuestamente quiere tanto", ha dicho la hija de la cantante en El programa de Ana Rosa, donde además deja claro que no entiende si el DJ ha explicado que vive cómodamente y que se ha embolsado grandes cantidades gracias a las criptomonedas cómo no se lo da cuando sabe que ella sí lo necesita para comprar cosas para la educación del niño.

La exsuperviviente ha explicado que todo lo que ha dicho su hermano en la entrevista le parece "surrealista" porque se queja de que su madre le debe dinero y él mismo no sabe predicar con el ejemplo. "Me duele la manera en la que lo dice porque me lo está restregando. Dice que no le da la gana dármelo. Me parece de vergüenza y él es una persona despreciable. No lo quiero en mi vida para nada. Me he dado cuenta con esto que él sigue con el episodio que contó y que no era verdad. No se arreptiemnte y lo repite", ha asegurado Isa en el formato de las mañanas de Telecinco. Pero no solo eso, la hermana de Kiko ha confesado además que está "cansada" de que le pregunten por qué no le perdona y que qué tendría que pasar para que se reconciliaran.

"No tiene que pasar nada porque estáis viendo que las cosas que no son como él cuenta. Lo que está vendiendo es una mentira. El tema de mi madre ya no le funciona y por eso ahora tiene que vender que se lleva bien con ella, porque así es como soluciona las cosas", ha dicho Isa, que cree que sería mejor que llamara a la cantante para hablar con ella y pedirle perdón por sus palabras. La colaboradora de Mediaset piensa firmemente que el DJ no se arrepiente de nada y que solamente tiene prioridades como el dinero, motivo por lo que además ella le da la razón a la intérprete de Marinero de luces. "Que sepa que mi madre y mi prima le acogen por pena. Me da miedo cómo va a acabar esta persona, que una vez más nos damos cuenta de que no quiere a nadie", ha continuado diciendo Isa.

Muy enfadada con las palabras de su hermano Kiko, Isa ha confesado que se siente "indignada" porque no entiende por qué su hermano sigue haciendo hincapié en un episodio que no es cierto. "Me duele porque sigue con algo que sabe que me hace daño. Cuando me pregunten que por qué no le perdono que se lean antes sus entrevistas", ha concluido tajante la colaboradora.