Isa Pantoja cuenta qué ha hablado con su madre y responde a Irene Rosales

Kiko Rivera dedicó a Isa Pantoja el pasado miércoles unas duras palabras por las que finalmente ha tenido que pedir perdón. Tras las disculpas, de las que su hermana sigue dudando, la hija de Isabel Pantoja ha revelado que ha podido hablar con su madre sobre las declaraciones del DJ y ha explicado qué le han parecido a la intérprete de Qué voy a hacer contigo. "He podido ponerme en contacto con ella y con lo que hemos charlado me he quedado más tranquila. La otra persona que está afectada es ella, en la entrevista no solo habla de mí, así que estamos en una situación similar. A ella no le gusta, pero tampoco le ha gustado todas esas veces en las que mi hermano habla de ella en esos términos. Esta vez es una más, así que tampoco le hace gracia", ha explicado la colaboradora de Mediaset en El programa de Ana Rosa, asintiendo además cuando le preguntaban si cuando acabara los exámenes iría a Cantora para reunirse con su madre y así poder abrazarla.

Pero no ha sido lo único que Isa Pantoja ha querido aclarar, ya que la hija de la cantante ha respondido a su cuñada, Irene Rosales, tras las palabras que dijo en Viva la vida sobre su marido. Además de negar algún tipo de crisis con el DJ, la que fuera colaboradora del programa de Emma García aseguró que no le había parecido bien lo que había dicho en la entrevista, pero que jamás iba a decir nada de su marido "delante de una cámara". Eso sí, de puertas para dentro si algo le pareciera mal, se lo diría directamente a él. Tras estas declaraciones, Isa Pantoja ha relatado que aunque no hace responsable a la modelo, sí le que hubiera gustado que hubiera dado la cara para defenderla.

"Cuando se traspasan ciertas líneas hay que dar un pasito al frente, en esta ocasión lo he echado de menos. Si no tienes argumentos para defenderlo ni tampoco para mostrarme un poquito de empatía públicamente, entonces mejor no hagas declaraciones apoyándolo", ha comentado Isa sobre Irene. Pero no solo eso, sobre su cuñada también ha dicho que cree que "estaba más preocupada de desmentir los rumores de crisis de su matrimonio" que de tenderle una mano.

Y si hace unos días Isa ya contó que dudaba del perdón que le había pedido Kiko, la hija de la cantante ha querido explicar por qué cree que el DJ se disculpó. "Estoy convencida de que la revista le dio un toque para que aclara esto o tampoco tendría esa remuneración. No me vale porque sé que todo esto es porque tiene miedo a que le vuelvan a rascar el bolsillo", ha relatado en El programa de Ana Rosa, expresando que a pesar de todo sigue siendo su hermano y le perdonaría, pero no sabe qué hacer porque él "no se arrepiente".

