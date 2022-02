Isa Pantoja duda del perdón que le ha pedido su hermano Kiko

Isa Pantoja ha revelado que su hermano le ha mandado un mensaje para disculparse por las duras palabras que le ha dedicado en una entrevista. Parece que Kiko Rivera se ha arrepentido de sus últimas declaraciones y ha decidido escribir a la colaboradora de Ya son las ocho: "Para decir lo que me ha dicho se lo podría haber evitado. No sé si su perdón es por haber contado ciertas cosas o por la presión", ha relatado la hija de Isabel Pantoja, añadiendo que no entiende por qué ahora da marcha atrás con sus palabras cuando hace días que le podía haber escrito para reconocer que se había equivocado. "¿Es un perdón por lo que cuenta o por lo que ha hecho? Creo que no se ha dado cuenta de que lo que hace es bastante grave. Creo que el perdón que yo me espero es por lo que ha hecho, aunque ahora mismo no es una cosa que yo necesite", ha continuado diendo la estudiante de Derecho en el programa de Sonsoles Ónega.

Para la hija de Isabel Pantoja lo que ha hecho su hermano en estos días ha traspasado todos los límites y eso le ha provocado una tristeza enorme. "Es la vez que más lejos ha llegado. Yo podría decir muchas cosas para contestarle, pero esto que ha contado me ha dejado tan mal que no tengo ni ganas de responder, pero no es por cobardía ni por que no pueda enfrentarme a mi hermano. Esto me ha anulado un poco y no tengo fuerzas", se ha sincerado Isa en Ya son las ocho, explicando que por la mañana ha estado intentado pensar en cosas que ha podido hacer para molestarle recientemente porque no entiende ese ataque tan duro y con tanto resentimiento. "Por mi parte hay cariño, es mi hermano, no es un desconocido", ha expresado.

Las palabras de su hermano han sido muy dolorosas para ella y, aunque Isa ha confesado que estaba con más ánimo y que por eso ha decidido centrarse en sus obligaciones y exámenes y así despejarse un poco, no puede parar de pensar en la dureza de las declaraciones. "No creo que la gente tenga derecho a saber ese tipo de cosas. Pertenecen a la persona que lo hace, en este caso a mí. Independientemente de si es verdad o mentira, lo hace con la intención de humillarme. Me duele porque no es un amigo o un novio, es mi hermano", ha dicho muy apenada. Pero no solo eso, la hija de la intérprete de Marinero de luces ha confesado que empieza a creer que la verdad es que Kiko no le tiene ningún tipo de cariño. "Se me pasa por la cabeza, pero cuesta trabajo pensar que no me quiere en absoluto y es capaz de hacer esto", ha relatado.

Además, Isa ha asegurado durante la mañana que ha pasado "un día malísimo", incapaz de concentrarse. "Siempre le he visto hablando con rabia de mí, pero jamás con ese odio", ha dicho en El programa de Ana Rosa, donde habitualmente colabora. Todavía asimilando la situación, no ha encontrado las palabras para definir lo que sentía hacía Kiko Rivera, aunque ha expresado que odio no es, si no más bien mucha tristeza. "No sé por qué lo hace, pero sí sé que lo que me ha causado es daño, es dolor", ha comentado.

