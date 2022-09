Isa Pantoja destapa la mala relación con su cuñada, Irene Rosales

Si hay dos palabras que definen a la perfección cómo es la relación actual que mantienen Isa Pantoja e Irene Rosales, esas son distanciamiento y frialdad. Así lo ha reconocido la joven, que se mostraba algo dolida por el comportamiento que ha tenido su cuñada hacia ella en los últimos tiempos. "No ha tenido un gesto de acercamiento conmigo, ni públicamente ni en privado", explica la colaboradora televisiva sobre el inexistente contacto que hay ahora mismo entre ellas.

La hija de Isabel Pantoja, que no se habla con Kiko Rivera desde hace meses, reconoce por tanto que "he echado en falta un poco de empatía" por parte de la modelo. "La respeto", dice sobre su cuñada, si bien espera "que no se interponga entre mi hermano y yo", apostillaba este viernes por la noche en el plató del Deluxe sobre una posible reconciliación con el DJ.

"Ha habido cosas que me han molestado"

Isa, que asegura no tener ningún problema con Irene, ve "normal" que la modelo se ponga del lado de Kiko mientras dura todo este conflicto. Sin embargo, al mismo tiempo, tampoco esconde que ha habido "cosas" de ella "que me han molestado", decía. La joven se refiere a temas que tienen que ver con los más pequeños de la familia, en alusión a su hijo Alberto y sus sobrinas Ana y Carlota, si bien no ha querido dar más detalles.

Isa Pantoja también ha hablado del contacto que tiene con su madre, a la que fue a ver el pasado 2 de agosto en su finca de Cantora por el 66 cumpleaños de la artista. Admite la colaboradora televisiva que la relación con su progenitora y el resto del clan "nunca ha sido normal", si bien recuerda que siempre ha mostrado su predisposición a que la situación se arregle de una vez por todas.

Por último, la joven también era preguntada por Anabel Pantoja y afirmaba que se llevan bien, ya que hablan con cierta frecuencia aunque no suelen profundizar en lo más íntimo y personal de sus vidas. Sobre si sabía que su prima que contrajo matrimonio con Omar Sánchez sin estar completamente segura o enamorada del todo, Isa ha contado que no sabía nada de ello.

"Yo no me casaría estando al sesenta por ciento", afirmaba tajante la hija de Isabel Pantoja, aclarando en cualquier caso que cree que su prima "no ha engañado nunca" a su ex, ha sentenciado. Sobre la actual pareja de Anabel, Yulen Pereira, Isa reveló recientemente que pudo conocerle en persona y se mostraba encantada con ese romance. "Me parece genial. Yo siempre aposté por ellos, aunque es verdad que al principio veía más por parte de mi prima", dijo.