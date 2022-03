Isa Pantoja se reencuentra con su madre en Cantora

Loading the player...

Isabel Pantoja está viviendo una situación muy delicada. Se enfrenta a una pena de tres años de cárcel por un presunto delito de insolvencia punible y en estos momentos tan complicados cuenta con el apoyo incondicional de sus seres queridos. Según dijo en el juicio, su hermano Agustín "es la única persona que está a mi lado", pero la artista tiene más apoyos dentro de la familia y así se lo hizo saber su hija, Isa Pantoja. "Me tiene a mí y a más gente", aseguró con preocupación en El programa de Ana Rosa. La colaboradora reconoció que le "encantaría estar con su madre" en un momento tan complicado y que "estaría dispuesta a ir a Cantora". "Lo que puedo es darle cariño si ella me lo permite", añadió.

Ahora sabemos que el deseo de Isa se ha cumplido y que la joven se ha reencontrado con su madre. Ayer por la tarde la colaboradora puso rumbo a Cantora en su propio coche. No hay imágenes de Isa llegando a la finca, pero sí existe un vídeo del momento de su salida en mitad de un aguacero. La joven, que estuvo varias horas en el interior, evitó hacer declaraciones sobre su visita. La última vez que Isa estuvo en Cantora fue el pasado mes de noviembre. Según contó, en aquella ocasión disfrutaron de una comida familiar y todo fue "muy bien".

La colaboradora está muy pendiente de la cantante, a la que han recomendado no estar pendiente del teléfono móvil. “Mi madre tiene depresión”, confirmó recientemente. "Siempre lo he dicho, mi madre tiene problemas. Ha pasado todo lo que ha pasado sin tratamiento y ahora tiene ayuda y le hán recomendado que no esté con el teléfono. Aunque ella no esté entrando en las webs, la información le llega, así que le han aconsejado que no tenga teléfono por su salud y lo está haciendo", explicó.

Para Isa ha sido muy doloroso ver a su madre sentada de nuevo en el banquillo de los acusados. "Aunque yo era pequeña, recuerdo todo lo que se decía en televisión, ese juicio paralelo que se le hizo hace años. Para ella es revivir las cosas, pero para mí también", dijo sobre el caso Malaya, cuando la artista fue juzgada y condenada por la Audiencia de Málaga por un delito de blanqueo de capitales en un procedimiento en el que también fueron condenados el exalcalde marbellí Julián Muñoz, que había sido pareja de la cantante, y la exmujer de este, Maite Zaldívar. Isabel Pantoja ingresó en prisión el 21 de noviembre de 2014 por este delito y abandonó la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en marzo de 2016.

