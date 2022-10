El emotivo gesto de agradecimiento de Kiko Rivera a Irene Rosales 'que no le ha dejado solo ni un minuto'

Tras superar su primera noche en planta, Kiko Rivera ha sorprendido a todos esta mañana con un tierno mensaje de amor y agradecimiento a su mujer Irene Rosales. Recién despertado, en torno a las once de la mañana, el DJ publicaba una bonita foto de su mano entrelazada a la de su mujer, declarándole su amor y pidiéndole que esté a su lado muchos años más. La nuera de Isabel Pantoja, dividida entre el cuidado de su marido y sus dos hijas, está siendo, sin duda, su gran apoyo en estos delicados momentos.

“Buenos días. He recibido miles de mensajes más y no sabéis lo feliz que me hace, me quedo con ese cariño recibido pero hoy quiero agradecer a mi mujer Irene, que no me ha dejado ni un minuto” comenzaba diciendo Kiko en las que son sus segundas declaraciones tras ingresar de urgencias en el hospital. Ya más tranquilo y relajado, tras los primeros momentos, en los que pensó que perdía la vida, hoy el hijo de Isabel Pantoja ya incluso bromea con sus seguidores y refiriéndose a la madre de sus dos hijas continúa diciendo: “Todavía le queda por aguantarme, espero que muchos años más”.

El susto ha sido muy grande, nada comparado con los problemas de salud que habitualmente venía arrastrando como la diabetes, la hipertensión o la gota. El cantante, tras reflexionar, muestra su brazo doblado en señal de ánimo y fuerza a su mensaje y hace también una promesa a sus seguidores: “El día 20 de octubre, este que está aquí ha vuelto a nacer. La vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla”.

Irene ha agradecido también públicamente a sus seguidores todo el cariño que está recibiendo en estas horas de angustia a pie de hospital: “Gracias de todo corazón por la cantidad de mensajes que me estáis mandando con mucho cariño, amor y energía de la buena para Kiko. Tanto él como yo os lo agradecemos muchísimo. Es imposible poder responder a tantos mensajes, pero los voy leyendo poco a poco"

“Ha sido un gran susto, pero tengo un marido que es fuerte. Esto nos va a servir para ver la vida de otra manera, para saber que la vida es ya, y hay que saber saborearla de una bonita manera. Ahora queda tener paciencia para una recuperación total y descansar mucho", reflexiona la esposa del DJ, que termina reconociendo que "estos días están siendo agotadores", antes de mandar un "besazo enorme" a todos sus lectores.

A primera hora de esta mañana, la nuera de Isabel Pantoja confesaba que su marido ha pasado una buena noche: "Está más tranquilo, agradeciendo mucho tantos mensajes de cariño y que se esté preocupando todo el mundo tanto por él. Todavía no hay ninguna novedad. Ha pasado muy buena noche, ha descansado y está bien. No sabemos aún cuándo le darán el alta, hay que tener paciencia y no ir con prisa, aquí está en las mejores manos", explicaba a su salida del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde permanece aún ingresado su marido tras sufrir un ictus la pasada madrugada del viernes.