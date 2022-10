María del Monte envía un mensaje de aliento a Kiko Rivera (y su familia) tras el ictus sufrido por el DJ

Este sábado por la mañana, Kiko Rivera agradecía todas las muestras de cariño que ha recibido tras sufrir un ictus y explicaba que se encuentra “mejor pero no recuperado”. Muchas caras conocidas del panorama nacional han comentado la publicación, entre ellas la cantante María del Monte, que ha escrito este bonito y escueto mensaje: “Recupérate pronto y cuídate mucho. No olvides que tú eres capaz de hacerlo y que tu familia te necesita bien 😘”. Con estas reconfortantes palabras, la artista deja claro que sigue guardando un enorme cariño hacia Kiko y su hermana Isa Pantoja, con la que tuvo un emotivo reencuentro en el plató del Deluxe.

El esperado reencuentro de Isa Pantoja y María del Monte en televisión

También le han dedicado mensajes de cariño y apoyo muchas otras celebrities como Jesús Calleja, que le ha dado un toque de humor a la complicada situación. “Cuando salgas del hospital que será pronto, te voy a poner las pilas con el entrenamiento, algún consejo para motivarte en el deporte y cambiar tu dieta. No quiero ser pretencioso pero si me haces caso te dejo el "chasis" como un pincel amigo!”, escribía el presentador. Omar Montes, gran amigo del DJ, también ha mostrado su preocupación por el ictus que ha sufrido el que fuera su cuñado: “K bueno k estés ya bien vaya susto nos has dado 😢”. Uno de los más llamativos, sin duda, ha sido el de María del Monte porque es una demostración pública de le sigue teniendo mucho cariño. De hecho, la cantante pasó mucho tiempo con el DJ e Isa durante la infancia de ambos debido a la estrecha amistad que mantenía con Isabel Pantoja.

Kiko Rivera e Isa Pantoja sorprenden a María de Monte con un cariñoso mensaje

La relación entre ellas era tan buena que Pantoja hizo a María madrina de su hija Isabel. Pero de un día para otro cambió todo y la cantante se alejó de los niños y de su íntima amiga. Ninguna de las protagonistas ha explicado públicamente los motivos de esta abrupta ruptura, pero lo cierto es que tanto Kiko como su hermana, siempre hablan con mucho cariño de los recuerdos que guardan junto a María del Monte. La cantante siempre evita hablar de Isabel Pantoja y de sus dos hijos, con los que parece que ha logrado mantener una buena relación a pesar del distanciamiento con su madre.

María del Monte recuerda con tristeza el episodio más doloroso de su vida

Cuando se emitió La herencia envenenada, María envió un mensaje a Kiko Rivera durante una entrevista en Viva la vida. “Espero que lo arreglen, por el bien de todos, y lleguen a un entendimiento. Creo que todo se arregla y eso no es una tragedia, tragedia son otras cosas”, declaraba la cantante, que siempre ha intentado mediar en los problemas familiares de la familia Pantoja.