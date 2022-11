El emotivo mensaje de Anabel Pantoja a su padre tras su muerte: 'Tu princesa te quiere'

Anabel Pantoja ha dedicado un emotivo mensaje a su padre Bernardo tres días después de su fallecimiento en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras un empeoramiento en su estado de salud. "Me quedo con tu sentido del humor y lo cariñoso que eras con todo el mundo. Tu princesa te quiere y el día de mañana si llegara un nieto va a saber lo molón que era su abuelo Bernardo", comienza rezando el texto que ha compartido la tertuliana con sus casi dos millones de seguidores y que ha acompañado de una tierna foto en la que ambos aparecen disfrutando de un plato de lentejas y de cocido madrileño.

"Agradecer a toda la gente que ha estado conmigo estos días sin soltarme la mano. Gracias tita, mamá y Antonio Abad. El resto también, que no me habéis dejado en ningún momento sola", continúa el escrito, que culmina poniendo la vista en el futuro sin olvidar los grandes momentos que compartieron: "Ahora toca seguir y pensar en todo lo que vivimos, gracias por traerme al mundo y poder ser tu hija". La influencer sevillana ha añadido el fragmento de una tierna canción del compositor Cristian Castro titulada 'Yo quería', que dice "yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote y parar aquel momento cada vez que tú te ibas".

Desde que se conociera la triste noticia, la sobrina de Isabel Pantoja ha recibido el apoyo de todos sus seres queridos, algo que le ha ayudado mucho en este momento de duelo, pero también ha sido muy arropada por su comunidad virtual: "No puedo dar las gracias a todos los que me habéis escrito uno por uno porque es imposible. Solo doy gracias, soy afortunada por teneros, de que me apoyéis y sobre todo sigáis ahí, diciéndome lo bueno y lo malo para seguir creciendo", ha escrito, al tiempo que ha prometido "volver con las pilas cargadas para empezar este nuevo año con fuerza".

Las reacciones no han tardado en aparecer y ya pueden leerse muestras de cariño y mensajes de fuerza de amigos y compañeros como Rosa Benito, Tamara Gorro, Violeta Mangriñán, Demarco Flamenco, Tania Medina o Alejandro Nieto, de quien guarda un recuerdo muy especial tras compartir la experiencia de 'Supervivientes': "Mi niña, tienes que ser fuerte y para arriba, que seguro que donde esté te protegerá", ha escrito el andaluz, al que ella llama "mi salvaje".

Omar Sánchez, ex de Anabel Pantoja, también se despide de su exsuegro

Omar Sánchez, exmarido de Anabel Pantoja, también ha expuesto su apoyo a la televisiva tras el fallecimiento de su progenitor. Además de haber acompañado a la colaboradora y a su familia en el hospital durante los últimos momentos de Bernardo, el windsurfista ha rendido su particular homenaje al que fuera su suegro de la misma manera que ha hecho Irene Rosales: publicando la imagen de una estrella sobre un fondo negro.