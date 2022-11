Primeras palabras de Anabel Pantoja tras la muerte de su padre

Este sábado, la familia Pantoja ha dado el último adiós a Bernardo Pantoja en Alcalá de Guadaira (Sevilla). Han sido momentos muy complicados para todo el círculo más cercano del hermano de la cantante, y, en especial, para su hija Anabel, que, a pesar de haber mantenido una relación de altibajos con su progenitor, siempre estuvo muy pendiente de su bienestar. "Muchas gracias a todos por el respeto y por estar a la altura", ha expresado a los compañeros de la prensa. Igualmente, pedía disculpas por no poder atender el gran número de mensajes que había recibido.

La sobrina de Isabel Pantoja ha recibido el apoyo de todos sus seres queridos en este momento de duelo. Una de las primeras personas que se han desplazado hasta esta localidad sevillana ha sido Belén Estebán, amiga íntima de Anabel Pantoja, para mostrar su cariño a la influencer sevillana "No he podido verla aún, pero está mal, normal era su padre... lo importante es estar con ella", ha declarado la colaboradora de Sálvame que no ha querido entrar en detalles sobre los instantes de tensión que se vivieron ayer dentro del tanatorio. "No he hablado con ella sobre eso", ha asegurado.

De la misma manera, se ha podido ver a Miquel Rodríguez, trabajador de Telecinco y buen amigo de la sobrina de la Tonadillera, y a Yulen Pereira junto a Belén, que aún necesita ayuda para moverse debido a su lesión de pierna. El esgrimista ha preferido no hacer ninguna declaración sobre la controversia que ha rodeado a su pareja y su familia en las últimas 24 horas. Porque si hay algo que ha evidenciado esta muerte es la gran tensión que sigue existiendo entre los diferentes miembros del clan de Cantora.

Si bien es cierto que todos, desde la intérprete de Marinero de Luces a Isa Pantoja, han querido estar junto a Bernardo en sus últimas horas de vida, a excepción de su hermano Agustín con el que llevaba distanciado desde hace varios años, no se ha dado un encuentro de manera conjunta. Además, se produjo una discusión pública por la presencia de Magdalena Clavero, tía de Bernando, a la cuál no se la dejó pasar a las instalaciones del tanatorio, ya que, recientemente, había criticado a Anabel en televisión, un hecho que le afeó Merchi, la madre de la tertuliana.

Así mismo, se había especulado que se le había prohibido la entrada al Hospital Virgen del Rocío a Junco, la viuda de Bernando, una información que fue desmentida en El Programa de Ana Rosa donde se aseguró que la bailarina japonesa había permanecido al lado de su marido en todo momento y tan solo se ausentó para atender la visita de Sylvia Pantoja, puesto que la prima de Kiko Rivera no quería que estuviese allí por las declaraciones que hizo en contra de su abuela, doña Ana. Otros de los gestos que denotaban las desavenencias familiares es la decisión que se ha tomado con respecto a las cenizas de Bernardo que se van a dividir en dos urnas, una para Junco y otra para Anabel, según ha podido conocer Sálvame.

