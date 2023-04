El emocionante reencuentro de Isa Pantoja y Asraf Beno en 'Supervivientes'

Después de más de un mes sin verse y a miles de kilómetros de distancia, Isa Pantoja y Asraf Beno se han reecontrado. Con los ojos tapados y muchos nervios, el concursante de Supervivientes se ha quedado anonadado al ver que la persona que le estaba esperando en una jaula flotando en el mar era su novia, de la que había dicho en miles de ocasiones las ganas que tenía de verla y lo que la echaba de menos. Entre besos y abrazos, el modelo y la hija de Isabel Pantoja no han dejado de decirse lo mucho que se quieren y no se han soltado ni un segundo mientras la colaboradora de Mediaset le iba diciendo lo contenta que estaba de su paso por el reality: "Lo estás haciendo muy bien. Escúchame, estoy orgullosa de tu concurso. Lo repito mil veces para que lo entiendas y no se te olvide cuando vuelvas a tu playa. Esta es la persona que yo quiero que conozca la gente, siendo sensible, paciente, humilde", ha dicho Isa muy emocionada.

Isa, además, ha querido dejar claro a Asraf lo bien que se está comportando en Supervivientes y le ha aconsejado dejar de pensar en el resto de compañeros para así centrarse solo en la aventura. "No sufras por mí. Haz tu concurso. Esto es un concurso y la vida real está fuera y es cosa de nosotros que arreglemos o no. Mira por ti y no te quites mérito, defiende tu verdad y lo tuyo. Todo se ve, no desgastes tu energía y no discutas", ha dicho la novia del concursante, al que también le ha hecho hincapié en que confíe en sí mismo, en que está muy guapo y lo orgullosa que se siente. Pero no solo eso, Pantoja también le ha confesado al modelo que ella sufre en plató cuando él llora y está mal porque lo vive mucho. "Si lloras mucho no pasa nada. Yo soy muy pesada y cada uno tenemos nuestras cosas", ha añadido.

Tras las bonitas y orgullosas palabras de Isa, la hija de la intérprete de Marinero de luces ha dicho también a Asraf que se tome esta visita como un "chute de energía hacia la unificación", un momento en el que ella cree que su novio estará mucho mejor de ánimo. "Ahora estás mal, sé positivo, haz cosas. Haz lo que sientas y sigue como lo estás haciendo ahora. Cree en tu razón y defiéndela hasta el final. Piensa 'un día menos para verme, para estar con la familia...'", ha expresado Isa ante las lágrimas de Beno, que no ha parado de decir lo enamorado que está y lo mucho que la echa de menos.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa está "feliz" de que la gente pueda estar viendo cómo es Asraf en realidad y no ha dudado también en confesar lo mucho que quiere a su novio. "No lo digo por quedar bien. De verdad estoy muy orgullosa. Te quiero muchísimo. Todo está perfecto. Fueza y positividad", ha concluido Isa antes de subirse a la barca.