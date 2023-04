La demoledora carta de la ex mujer de Ginés de 'Supervivientes' con la que pone fin a su relación definitivamente

Las decisiones erróneas de Ginés Corregüela durante su matrimonio han acabado con la posibilidad de mantener una buena relación con la que fuera su mujer. El pasado domingo, Isabel Hurtado viajaba a Honduras junto a su hija Miriam con el único objetivo de mostrarle todo su apoyo al concursante. Un reencuentro cargado de lágrimas y perdones que dejaba las puertas abiertas a la reconciliación.

Aquel día, el concursante fue muy claro "Si mi mujer me perdona, la elijo a ella (...) Si Yaiza me está viendo, que me perdone. Isabel está por encima", una declaración que provocaba una enorme decepción en Yaiza, quien escuchó las palabras de su novio desde el plató de 'Supervivientes'. Tras esta romántica declaración, Isabel, con una gran sonrisa en la cara, dejaba abierta la puerta a la esperanza. "Todo esto tendrá que ser cuando él salga y hablemos tranquilamente. No se puede decidir algo aquí tan rápido porque han pasado muchas cosas. Ya hablaremos más tranquilamente".

Sin embargo, solo 48 horas después todo cambió. Yaiza aterrizaba en Honduras dispuesta a enfrentarse con Ginés: "Tienes que pensar lo que tú quieres para ti. Tienes que pensar en si quieres otros 34 años igual (...) estás haciendo daño a mucha gente, te toca hablar a ti", exponía ante la mirada impasible del protagonista. Fue Carlos Sobera quién le preguntó directamente cómo la presentaría a sus compañeros cuando él zanjó las especulaciones con un rotundo: "Es mi pareja. Solo la quiero a ella y aquí me planto".

Ante estas declaraciones, Isabel no ha dudado en utilizar sus redes sociales para "poner fin" a su vida con su ex marido, con quien firmaba el divorcio hace apenas unos meses después de enterarse de que él tuvo una aventura con otra mujer durante diez años: "Con esta foto pongo fin por lo que se ve a una vida de 'pegatina' y doy entrada a una nueva esperando sea real y no tan falsa como los dos supervivientes que se juran tanto amor. Espero que su fama y dinero reemplacen una familia a la que ha dañado y perdido para siempre", ha comentado Isabel en una imagen en la que se la puede ver muy sonriente junto a su hija, Miriam, quien también estalló contra su padre en directo.

Tanto Miriam como su hermana Laura, han aplaudido el texto de su madre dejando claro que la apoyan en su decisión, algo que también hacía una amiga de Isabel: "Y si la gente supiera...que las auténticas supervivientes en todo esto habéis sido vosotras, desde el min uno intentando el bien para él. Y si la gente supiera... todo lo que se ha luchado detrás...pero que solo se quede en que "si la gente supiese". No tenéis que demostrar nada más y cuando salga el sabrá. Sois muy grandes y se OS quiere un montón, no cambies nunca". Ajenos a esto, la pareja ha empezado a demostrarse su amor durante las primeras horas de convivencia en Honduras. Aunque se encuentran en equipos diferentes, la valla se ha convertido en la gran aliada para los dos, lanzándose románticos gestos de amor mientras disfrutaban de una bonita puesta de sol.

