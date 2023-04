La gran transformación física de Gema Aldón tras su paso por 'Supervivientes'

Gema Aldón ya se encuentra en España tras su evacuación de Honduras por prescripción médica. La concursante, que no quería abandonar el reality porque era su sueño, ha sorprendido a todos con su espectacular cambio físico tras su paso por el concurso de supervivencia. La hija de Ana María Aldón ya comenzó su aventura con una figura delgada y estilizada (como puede verse en la foto de la izquierda en uno de los posados del programa antes de comenzar las penurias en el paraíso), pero en la instantánea de la derecha se pude observar que ha perdido algunos kilos, sin rastro de grasa en todo el cuerpo. Además, está más bronceada, tiene unas piernas y brazos más finos y la clavícula muy marcada.

A pesar de que todavía no se sabe cuántos kilos exactos ha perdido Gema durante cinco semanas de concurso, la transformación de la hija de Ana María Aldón es más que evidente: "¡Madre mía! ¡Pero y esta cara! Si parezco un conguito... qué pelo, qué tipo", ha dicho al verse en el espejo la concursante, que después de varios días en observación y sometiéndole a diversas pruebas tuvo que abandonar el programa porque el alcance de la lesión es una fisura en un hueso del codo que imposibilita su permanencia en Honduras. "Era un programa que me encantaba desde siempre, en el que estuvo mi madre, pero me voy sabiendo que lo he dado todo. Espero que la gente haya visto que aún cuando me dolía el codo, seguía pescando y seguía haciendo pruebas. En ningún momento me rendí", dijo antes de regresar a España.

En su vuelta a España Gema se ha atrevido a contestar a algunas preguntas sobre sus compañeros de concurso. Tras sus malas palabras sobre Bosco al comienzo de la aventura, la hija de Ana María ha asegurado que ha cambiado de opinión. "Le daría 200 abrazos, a quien no se lo daría es a Raquel Mosquera, sinceridad ante todo", ha dicho sobre la viuda de Pedro Carrasco, de la que cree también que es una "especie de lastre". Sin embargo, Aldón no ha dado el nombre de la peluquera cuando le han preguntado sobre quién iba a sobreactuar más y ahora cree que lo es otra persona: "Katerina", a quien acusa de "tontear a dos bandas".

Antes de arrancar el concurso, Gema creyó que sus mayores apoyos serían Alma y Katerina pero tras la experiencia mantiene a la hija de Raquel Bollo y sustituye a la modelo rusa por Jonan. "Es que somos las supernenas, tendremos que hablar", ha dicho sobre sus amigos. Además, Aldón también se ha arrepentido después de decir que Bosco era el más hortera: "Pobrecito, es que llegó a Madrid con un pantalón amarillo y una chaqueta que digo 'Bosco, hijo'. Todos seríamos muy horteras porque tenemos una pinta…", ha añadido.