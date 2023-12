Gema Aldón anuncia que ha terminado con su novio: ‘Yo lo daba todo por ese hombre’

Gema Aldón no va a terminar el año como esperaba hacerlo. A las puertas de poner fin a este 2023, la hija de Ana María Aldón ha comunicado que ha puesto fin a la relación que mantenía con Andrés. La pareja ha estado más de un año compartiendo grandes momentos juntos, pero ambos, debido a circunstancias que aún no ha desvelado ninguna de las partes, han decidido continuar sus caminos por separado. Totalmente rota y desolada, ha sido la propia Gema la que ha anunciado la noticia que tanto ha sorprendido a sus seguidores, ya que parecían estar en uno de los mejores momentos de su relación.

"Yo lo daba todo por ese hombre", ha comenzado desvelando. Aunque ha estado intentando mantenerse al margen del foco mediático durante todo este tiempo, tras los numerosos mensajes que ha recibido estos días, ha decidido desahogarse con sus seguidores: "La vida da muchas vueltas, no te puedes encerrar en llorar por una sola persona cuando no sabes lo que puede pasar mañana. Aunque esto duele lo más grande. Hay que dejar que pase el tiempo. Llevo intentando remontar dos o tres semanas. Ahora tengo que dejar que la vida siga su curso. No vale aguantar algo que a ti te está haciendo sufrir", ha comentado Gema Aldón en su perfil público. A pesar de no haber hecho públicos los motivos que le han llevado a tomar esta decisión tan drástica, la hija de Ana María Aldón ha dejado entrever que estaban en puntos muy diferentes y no se estaban haciendo bien.

"Muchas veces se es cuchillo y otra herida. El amor de nuestra vida somos nosotros mismos", continuaba diciendo. Además, la joven ha querido recalcar que el tiempo todo lo cura y que al final sus sentimientos terminarán cambiando: "Cuesta mucho... pero bueno, hay que pensar que no todos los hombres son iguales. Hay gente que sí valora lo que le das. Pero bueno, los sentimientos pueden cambiar de un día para otro", ha señalado, intentando mantener la emoción. Cabe recordar que, a principios de año, cuando Gema aceptó la aventura de ser concursante de Supervivientes, presentó ante los medios a su novio y eran incontables las palabras bonitas que tenía hacia él: "Estoy enamorada de nuestros sueños, de haber planeado una vida juntos, de encontrar todo en ti así como tú encuentras todo en mí, de las dulces miradas que me das, de tus cálidos abrazos, del 'buenos días, amor' que siempre sueles decirme al despertar, del buen equipo que tú y yo hemos formado”, expresaba hace unos meses en su cuenta.

Durante su estancia en Cayos Cochinos, Gema Aldón sorprendió a sus compañeros con su peculiar historia de amor: "Os voy a contar la historia más real que me ha pasado", comenzaba diciendo. "Yo estaba haciendo mis prácticas en el tanatorio de Cádiz —Gema trabaja como maquilladora de cadáveres— y, un día, entró un hombre con una bicicleta, me quedé mirando disimulando pero muerta de amor, y de repente, hubo un flechazo. Empezamos a charlar y una cosa llevó a la otra y acabó diciéndome '¿y si te robo un besito?' y yo temblaba", relataba la hija de la exmujer de Ortega Cano, afirmando que todo comenzó en un sitio nada romántico, un tanatorio.