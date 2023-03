La preocupación de Ana María Aldón tras la evacuación de su hija Gema

La evacuación de Gema Aldón de Supervivientes ha provocado un baño de lágrimas entre sus compañeros de edición mientras su madre, que se ha enterado de lo ocurrido tras ver el Última hora de Laura Madrueño, ha expresado su preocupación sus perfiles sociales. La colaboradora de Fiesta ha agradecido a sus seguidores el apoyo que han mostrado por la concursante, pero les ha explicado además que no les puede dar más información porque ni ella la misma la tiene, aunque espera que durante la gala de este jueves 30 de marzo pueda conocer más detalles sobre el estado de salud de su niña. "Como madre solo puedo deciros que es imposible quitarme de la cabeza el sufrimiento y el dolor que podría estar pasando", ha dicho la exmujer de Ortega Cano, que sabe "por experiencia propia sé que está atendida por un equipo médico excelente".

Gema Aldón es evacuada de 'Supervivientes' por motivos médicos

La que fuera concursante de Supervivientes en 2020 ha asegurado que a pesar de que sabe que el equipo del programa va a tratar a Gema de manera excepcional no puede evitar estar pensando cada segundo en cómo está su hija. "Aún así necesito verla, abrazarla y darle todo mi cariño", ha escrito en sus perfiles sociales Ana María, que además ha querido dedicarle unas palabras la concursante, a la que admira por la fortaleza que ha mostrado en el reality: "Cariño, nunca dejarás de ser ese bebé que con 17 años apareció en mis brazos. Esa personita que me pidió el carnet de mamá y que quizás me vino muy grande. Aún así puedo decirte que lo hice lo mejor que pude. Te quiere, tu madre".

A pesar de que el pasado domingo Ana María Aldón logró convencer a su hija Gema para que continuara en Supervivientes tras las molestias que sufría en el codo después de una de las pruebas, finamente el equipo del programa ha tomado la decisión de evacuar a la concursante para que puedan hacerle diversas pruebas, entre ellas una resonancia magnética, para determinar cómo se encuentra de la lesión y si puede o no continuar su andadura en Honduras. "Quieren comprobar el alcance de la lesión que tiene y a continuar con la terapia que el servicio médico de Supervivientes le está realizando. Queda apartada del concurso de momento", dijo Carlos Sobera.

Con una despedida muy lacrimógena, aunque hasta la gala de este jueves no se sabrá si Gema finalmente podrá volver a la aventura hondureña, Gema se ha despedido de todos sus compañeros, incluso de Raquel Mosquera. "Sois personas increíbles, os voy a llevar conmigo siempre. Os espero fuera a todos. Adiós, Raquel, tengo mucha más educación que tú y me despido de ti", ha dicho la concursante mientras la viuda de Pedro Carrasco bebía agua y no hacía ni caso.