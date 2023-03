Gabriela Arrocet se convierte en la tercera eliminada tras la evacuación definitiva de Gema Aldón

Después de la expulsión definitiva de Sergio Garrido y la evacuación de Gema Aldón por un problema de salud, los concursantes se han enfrentado a la prueba de localización, en la que los Fatales han conseguido ganar y, por ende, han podido elegir dónde vivir esta semana. "Queremos en Playa Guayal", ha dicho Diego Pérez, que ha sido líder del grupo hasta la gala de este jueves. Además, la audiencia ha decidido que la cuarta eliminada de la edición fuera Grabiela Arrocet, que se enfrentará a Jaime Nava y Aartùr Dainese para continuar en Honduras. Y aunque el televoto ya ha decidido quién de los tres es el segundo expulsado definitivo del reality, no será hasta el próximo domingo 2 de abril cuando el público sepa quién tiene que regresar a España definitivamente. "Esto es mucho más duro de lo que nadie se pueda imaginar. Me voy con el corazón lleno", ha dicho la que fuera la última en llegar como sustitua de Patricia Donoso.

VER GALERÍA

Los supervivientes, al límite por las tormentas en Honduras

Antes de abandonar la palapa, Gabriela ha tenido que decidir a quién dar un lastre o una ventaja. La concursante ha sorprendido con su discurso al darle el premio a Raquel Mosquera, a quien ha halagado y agradecido su recibimiento en el concurso. "Eres una persona de gran corazón. Siempre sonriente. Te creo todo", ha dicho la hija de Edmundo Arrocet. Sin embargo, el azar ha querido que fuera un castigo el que diera la eliminada, algo que ha afectado a Manuel Cortés, que no ha podido participar en la prueba de líder.

Muy orgulloso de su madre, Yulen Pereira ha acudido como defensor de la concursante y ha hecho hincapié en lo sorprendido que está de lo bien que lo está haciendo Arelys "a pesar de tener 58 años". Sentado al lado de Isa Pantoja en plató, el esgrimista ha contado lo que ha hecho estas últimas semanas que no ha aparecido por los platós de televisión: "Estoy bien, llevo un mes a tope con mucha competición". Pero además, el deportista ha respondido tajante al presentador cuando este le ha preguntado sobre si estaba enamorado de nuevo tras la ruptura con Anabel Pantoja. "No tengo un rollo, ¿qué insinúas?", ha dicho el exnovio de la sobrina de Isabel Pantoja.

VER GALERÍA

La preocupación de Ana María Aldón tras la evacuación de su hija Gema

Tras los análisis pertinentes que han confirmado el problema que tiene Aldón, Supervivientes finalmente ha decidido que Gema regrese a España para su recuperación. "Tenemos noticias para ti y para la audiencia. Después de diversas pruebas, el equipo médico determina que es una fisura en un hueso del codo que imposibilita tu permanencia en el concurso. Algunas pruebas no eran concluyentes pero la última ha mostrado tu afección", ha dicho Jorge Javier a la concursante, que ha dicho adiós a Honduras muy apenada. "Estoy rabiando. Me voy con mucha pena porque era un programa que me encantaba desde siempre, en el que estuvo mi madre, pero me voy sabiendo que lo he dado todo. Espero que la gente haya visto que aún cuando me dolía el codo, seguía pescando y seguía haciendo pruebas. En ningún momento me rendí", ha dicho antes de despedirse.