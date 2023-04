Yaiza, pareja de Ginés, se convierte en nueva concursante de 'Supervivientes'

Tras la evacuación de la hija de Ana María Aldón por un problema de salud, Supervivientes 2023 ha decidido convertir en concursante de pleno derecho a Yaiza, la que hasta este martes 4 de abril ha sido novia de Ginés. "Tras el abandono de Gema Aldón por prescripción médica, Yaiza es la nueva concursante del reality", ha dicho Carlos Sobera a la audiencia. La ahora participante había viajado a Honduras para aclarar en qué punto se encontraba su relación con el influencer de los bocadillos XXL, pero lo que no nadie se esperaba era que el programa le propusiera quedarse a vivir la experiencia. "Hoy creo que hay que cortar con muchas cosas. Necesito decírselo a él. Vengo dispuesta a todo porque si no estaría en mi casa. Tengo muchas ganas de verlo", ha comenzado diciendo Yaiza.

Tras la incorporación de su novia al concurso hondureño, Ginés ha querido dar carpetazo al culebrón que se ha formazo con su familia, pero lo que no se esperaba es que Yaiza se hubiera convertido en la nueva participante. Eso sí, durante el primer reencuentro entre los dos, la pareja del influencer ha querido dejarle claro en qué punto se encuentra su relación. "Hay declaraciones de amor y otras de intención y tú tiene que saber la diferencia. No sé lo que te está pasando por la cabeza para que no seas tú. No me has decepcionado a mí y a los chicos te has decepcionado a ti mismo porque no has sido valiente. Has sido un cobarde en no decir lo que piensas de verdad. Hablaste con tu ex con lo que piensas, pero ocultando tu verdad", ha dicho Yaiza a su enamorado.

Muy atento a las palabras de Yaiza, Ginés ha contestado que ella sabía lo que habían hablado anteriormente, "lo que de verdad irá para adelante", pero la nueva concursante ha confesado que ahora las cosas han cambiado y que él debe tomar una decisión definitiva. "Tienes que decir lo que sientes. No digas nada para los demás. Ya sabes lo que han sido tus 34 años de matrimonio y si quieres que los siguientes sean iguales tú verás", ha dicho la pareja del participante, que ha enumerado varios episodios en los que su chico no estuvo a gusto con su mujer como que dormía en una habitación separado, que sus ronquidos eran motivo de mofa o que le dejaran en ridículo delante de la gente. "Sabes que te quiero y entiendo por qué actuastes así, pero esto no es un show y si no dices lo que piensas estás haciendo daño", ha añadido.

Yaiza ha dado un ultimátum a Ginés y le ha pedido que deje de estar entre dos aguas porque ella "tiene dignidad" y cree que el concursante no le ha dado su lugar cuando el pasado domingo recibió la visita sorpresa de su hija Miriam y de su exesposa Isabel, quien le dijo que estaba abierta a una posible reconciliación. "A mí no me pisoteas ni tú ni 20 como tú ni 20 como ellas. Te toca pararte y posicionarte. Te toca plantarte. Te hemos estado defendiendo. Me has hecho daño así que ahora te toca hablar", ha dicho la nueva participante entre lágrimas.