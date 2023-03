Laura Madrueño se recupera tras sufrir un golpe de calor durante la gala de 'Supervivientes'

Laura Madrueño ha tenido un pequeño susto mientras estaba conduciendo la gala de Supervivientes desde Honduras. La presentadora, que se ha estrenado en esta edición como sustituta de Lara Álvarez, ha sufrido un vahído por el que ha tenido que ser atendida por el equipo médico del programa. Minutos antes de que Gema Aldón dejara el concurso definitivamente, los concursantes se disponían a jugar la prueba de localización en una de las playas a pleno sol cuando la comunicadora ha contado a Jorge Javier Vázquez lo que le había ocurrido. "En la última conexión casi me caigo en pleno directo porque se me ha nublado la vista y me ha dado un golpe de calor, así que imaginaos. Yo estoy hidratada, alimentada y descansada, no os podéis imaginar lo que es estar aquí en estas condiciones de humedad, de temperatura..", ha revelado Madrueño.

Lejos de dar importancia a lo ocurrido y con la alegría y desparpajo que le caracteriza, Laura ha señalado además que quería compartir su experiencia con la audiencia y los colaboradores del plató para que se dieran cuenta del gran esfuerzo que hacen los concursantes a pesar de las inclemencias climatológicas. "Yo no soy un ejemplo, el ejemplo son ellos. Hemos acabado en el anterior duelo todos en el suelo", ha dicho la también meteoróloga, que ha añadido que en ese momento había un 80% de humedad en la zona. "Ostras, Laura, que no lo sabía... No lo sabía", ha comentado Jorge Javier desde el plató, ajeno a que su compañera había tenido que ser atendida por el servicio médico de Supervivientes.

Para intentar restar importancia al percance, el presentador del reality ha bromeado con Laura y le ha dicho que era posible que el calor no fuera el culpable sino que ella habría estado dándole vueltas a un comentario que él le había hecho minutos antes sobre una posible historia de amor. "A ver si te has puesto nerviosa por lo que te he dicho de que me voy a enamorar de ti. Pero tranquila, que no va ser de hoy para mañana. Primero tengo que deshacerme de tu marido", ha comentado Jorge entre las risas de Madueño, que siempre luce espectaculares looks.

Tras el incidente, Laura ha utilizado sus perfiles sociales para tranquilar a los espectadores y agradecer a todos el apoyo que ha recibido después de este pequeño susto. "Gracias por todos vuestros comentarios, ayer sufrí un golpe de calor en directo y me gustaría volver a poner en valor el mérito que tienen nuestros supervivientes de afrontar todos los retos con una sonrisa, sin comer ni dormir, dejándose la piel en las pruebas con unas condiciones extremas. Gracias a todo el equipo, que ya son familia y que me cuidaron durante la gran gala de anoche, en la que nos hicisteis líderes una noche más", ha escrito la presentadora.