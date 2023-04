Madre de una hija de tres años y nunca tuvo relación con Chiquetete: así es Alma Bollo de ‘Supervivientes’

Loading the player...

Alma Bollo está siendo una de las grandes protagonistas de Supervivientes 2023. La concursante, que ha tenido varios enfrentamientos con Raquel Mosquera, es hija de Raquel Bollo y Chiquetete. Sus padres se separaron cuando ella tenía solo cuatro años y durante el reality ha confesado que no mantenía ninguna relación con el artista: "Cuando nos cruzábamos por la calle, ni me miraba, se cambiaba de acera. No podía comprender qué había hecho para que no me quisiera. Cuando me enteré de que murió no lo sentí por él, para mí era casi un desconocido, lo sentí porque vi sufrir a mi hermano Manuel. El señor Cortés es del señor que me engendró y a mí se me apetece que se me conozca por el apellido de mi madre, que es la que me ha criado”.

Alma, de 23 años, que estudia Derecho y también ha hecho sus pinitos en el mundo de la moda, tiene una preciosa niña de 3 años que se llama Jimena. La pequeña era bautizada el pasado mes de noviembre ante la alegría de su abuela, Raquel Bollo, que compartía varias fotos en su perfil. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- La confesión de Ginés de 'Supervivientes', totalmente arrepentido: ‘He roto 32 años de matrimonio’

- Gema Aldón es evacuada de 'Supervivientes' por motivos médicos

- Así es Gabriela, hija de Edmundo Arrocet y nueva concursante de 'Supervivientes'