Raquel Bollo abandona 'Viva la vida' para centrarse en los proyectos que le hacen 'sentir bien'

Raquel Bollo se ha enfrentado en los últimos días a diversas noticias en Sálvame que la señalaban como morosa y ponían en duda la calidad y limpieza de la ropa que vende. La situación ha provocado que la colaboradora de Viva la vida se haya planteado tomar una drástica decisión. A la madre de Alma y Manuel Cortés le ha podido la presión y por ello ha revelado en el programa de Emma García que quiere dejar su puesto de trabajo. "Estoy cansada. Soy una mujer fuerte y tengo fuerzas, pero las quiero gastar en mi vida de fuera y en mis proyectos que me hacen sentir bien. Mejor o peor, pero es mi vida. En mis proyectos, ilusiones, que me hacen sentir bien… Reconozco que ya no tengo más fuerzas para estar justificándome", ha dicho la también diseñadora, añadiendo que es consciente que hay informaciones que van a ir saliendo, pero considera que son cosas que no va a estar toda su vida demostrando. Pero no solo eso, Raquel ha asegurado que todo lo que se ha dicho sobre ella en estos días se solucionará en los tribunales: "Lo demostraré donde lo tengo que demostrar".

Visiblemente triste y entre lágrimas, Raquel, que está viviendo uno de sus peores momentos en la cadena tras ser acusada de tener supuestamente más de 20.000 euros en deudas a su casero y a algunos de sus amigos, ha tenido ser consolada en varias ocasiones por la presentadora, que le ha dicho que si no quería contestar a ciertas cosas sobre del tema quizá era lo mejor. "Os lo agradezco, hay cosas que están judicializadas y es donde se va a demostrar como yo tengo razón. Soy como soy y cada uno es como es. Pero soy humana y me afecta", ha reconocido.

Además, minutos antes de la entrevista, Emma García había relatado a los espectadores lo mal que había visto a su compañera al llegar programa: "Me la he encontrado muy afectada en los pasillos. A veces no coincidimos pero hoy sí y la gente tiene que saber cómo somos fuera de las cámaras. Raúl y yo hemos visto a una mujer derrotada, desconsolada y llorando a lágrima viva". Como ya hizo Irene Rosales hace unos meses, Raquel ha expresado que se va de Viva la vida porque no quiere aguantar más todo lo que se ha dicho desde el programa de Jorge Javier Vázquez sobre su deuda económica, su profesionalidad al frente de su tienda de ropa (y la supuesta mala calidad de las prendas) y el dinero que debería a algunos de su compañeros.

"Estoy muy tranquila, pero hay cosas que son de más. ¿Por qué tengo que justificar si he sido más gastosa o no? ¿Podré gastarme el dinero que yo quiera? Sí, tengo una deuda con Hacienda porque he comprado varias propiedades, he hecho inversiones y he cometido errores, económicamente me han dado muchos palos. Tengo que liquidar la parte que me quede", ha asegurado Raquel, afirmando que va a seguir luchando y mandando un beso a Belén Esteban y Gema López, las dos colaboradores que la defendieron y que sufrieron en Sálvame por lo que se estaba diciendo sobre ella.

