La confesión de Ginés de 'Supervivientes' totalmente arrepentido: ‘He roto 32 años de matrimonio’

Gines Corregüela es uno de los participantes más desconocidos de Supervivientes 2023. Poco a poco, el apodado como el Rey de los bocadillos va abriéndose con sus compañeros de edición y con el público, contando más detalles de su historia personal. Precisamente, este Día del Padre, el influencer no ha podido reprimir las lágrimas al recibir un mensaje de ánimo de su hija Laura, ya que, antes de poner rumbo a Honduras, los cimientos de su vida se desmoronaron por completo porque, según ha apuntado Kiko Matamoros, fue infiel a su mujer.

VER GALERÍA

"He roto 32 años de matrimonio. Son cosas que pasan, no eres consciente y al final te arrepientes", declaraba el robinson visiblemente triste por su error. Además, aseguraba que esta delicada situación le está afectando negativamente dentro del reality show. "Las quiero mucho y pienso en las tres las 24 horas. Ellas lo saben. He dado mi vida por ellas, pero sé que no lo he hecho bien y eso me está matando aquí. Tengo que hablar con ellas, pero a lo hecho pecho y hay que tirar para adelante".

VER GALERÍA

Adara Molinero y Diego Pérez, protagonistas del primer enfrentamiento en Honduras

Finalmente, Gines expresaba su enorme deseo de poder enmendar sus actos cuando volviese a España y al menos poder mantener la cordialidad con su esposa por el bienestar de las dos hijas que tienen en común. "Ella sabe que la quiero con locura. Sé que está muy dolida y la respeto. Quiero llevarme bien con ella porque tenemos la boda de mi hija en septiembre y quiero que nos hablemos. Si esto ya está roto asumo que es mi culpa, pero espero que me perdone". Un reencuentro que podría producirse muy pronto, puesto que el Tik Toker gastronómico es uno de los nominados de la semana junto a Gema Aldón, Sergio Garrido y Katerina Safarova .

VER GALERÍA

Su hija Miriam, que es su defensora en plató y estaba escuchando todo en directo, se mostraba orgullosa de su progenitor por haber sabido reconocer sus faltas y haber pedido perdón. "Me alegra que lo haga público". De la misma manera, desmentía los rumores de un posible distanciamiento con el creador de contenido, porque, tanto ella como su hermana Laura, siguen manteniendo el contacto con él con total normalidad. "Que no se diga que no nos hablamos porque eso es mentira", sentenciaba.

VER GALERÍA

Noche de ida y vuelta en 'Supervivientes': Patricia Donoso abandona y después se arrepiente

La llegada de la nueva Superviviente

La gala de Supervivientes estuvo repleta de emociones. Sin duda, uno de los momentos más inesperados para todos los aventureros será la llegada de una nueva concursante a la isla tras el abandono prematuro de Patricia Donoso. La elegida para unirse al grupo ha sido Gabriela Arrocet, hija de Edmundo Arrocet, que ha declarado que ha recibido varios consejos por parte del cómico que estuvo en la expedición hondureña en 2017.

Vegano, 'influencer' y amigo de Dulceida: conoce al 'superviviente' Jonan Wiergo