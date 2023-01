Gema Aldón cuenta cómo ha sido su primera visita a la casa de su madre en Guadalajara

Gema Aldón ha visitado por primera vez a su madre, Ana María Aldón, a la nueva casa que se ha comprado en El Casar (Guadalajara). Tras la mudanza de la diseñadora el pasado diciembre después de poner punto y final a su matrimonio con José Ortega Cano, la hija de la colaboradora de Fiesta ha explicado que la visita ha ido "muy bien" y que la casa le ha "encantado". "Está en reforma aún, pero es muy grande. Tiene tres plantas, una habitación para mí gigante y quién sabe si igual me voy a vivir con ella porque tengo muchos planes aquí en Madrid. Han cambiado muchas cosas", ha explicado en Sálvame Gema, que ha asegurado además que han hablando "largo y tendido" el poco tiempo que han estado juntas mientras comían. "Tenía muchas ganas de verla, aunque nos vimos hace poquito", ha añadido.

Ana María Aldón redecora su vida tras su separación de Ortega Cano y ultima su mudanza

La hija de Ana María Aldón también ha explicado que ha visto a su madre "muy bien de ánimo" y con muchas ganas de "reformar y decorar su casa". "La verdad que hacía mucho tiempo que no la veía así. Hay muchas cajas por medio y todavía quedan por colocar y desembalar", ha dicho Gema, que además ha revelado que en la nueva vivienda de la colaboradora de Mediaset tiene un taller en el que poder desarrollar sus diseños y patrones. "Es una zona muy bonita", ha explicado. Además, la hija de la diseñadora no ha dudado en defender a su progenitora de las últimas palabras del torero en las que ha asegurado que como siga hablando sobre él es muy posible que la acabe demandando.

"Mi madre tiene toda la razón de estar enfadada. Ella no ha dicho todavía una mala palabra de su exmarido, y a lo mejor lo podía decir", ha asegurado Gema, que además ha dejado claro que Ana María tiene una relación cordial con Marina, la mujer que Ortega Cano contrató hace más de diez años y que además de empleada se ha convertido en toda una amiga para la familia. "Si no tuvieran en común a esa personita (refiriéndose a su hermano José, hijo de la diseñadora y el diestro) cada uno estaría por su lado. Mi madre ha vivido muchísimo y cosas que ninguno sabéis. Eso sí, yo nunca he visto una discusión fuerte y delante mía nunca se han tratado de mala manera", ha asegurado Aldón.

La tajante opinión de Gema, hija de Ana Mariá Aldón, sobre la separación de su madre y Ortega Cano

Tras negar que vaya a participar en Supervivientes, Gema ha desvelado que su nuevo proyecto en Madrid es montar una funeraria, ya que se ha estado formándo como agente funerario. "Yo encamino mi vida, soy tanatopractora", ha dicho la hija de Ana María, que además ha explicado que ha estado varios meses estudiando teoría online y 21 días haciendo prácticas "con difuntos reales".