Ana María Aldón ultima su mudanza a Guadalajara

Ana María Aldón ha comenzado las navidades ultimando todos los detalles de su mudanza. Tras poner punto y final a diez años de relación y cuatro de matrimonio con José Ortega Cano el pasado mes de octubre, la colaboradora de Mediaset ha iniciado este martes 20 de diciembre el transporte de todas sus cosas al que será su nuevo hogar separada del torero en El Casar, Guadalajara. Muy sonriente, la diseñadora ha sido fotografía junto a su coche y la furgoneta que ha llevado sus pertenencias a su nueva vivienda, un amplio chalet de dos pisos por el que ha pagado unos 250.000 mil euros. "He encontrado lo que me puedo permitir. Y tampoco puedo sacar al niño de donde vive y meterlo en una jaula", dijo hace unas semanas Aldón.

Con "muchas ganas" de comenzar a vivir en su nuevo hogar, Ana María ha estado desde primera hora de la mañana en su vivienda de Guadalajara, donde además se ha dejado ver acompañada de su representante y amigo, Fernando Pinilla, que le ha ayudado a organizar el transporte en el que iban llegando con sus nuevos muebles y objetos decorativos que ha comprado, además de las cajas embaladas llenas de pertenencias (también había un par de colchones y una caja de herramientas) que Aldón se ha traido de la casa que tantos años ha compartido con José Ortega Cano.

La concursante de Sálvame Media Fest ya contó hace unas semanas que aunque tenía que hacer pocas reformas en su recíen adquirido hogar, la vivienda no era de obra nueva. Pero además, Ana María quiso dejar claro que si no se había ido antes del domicilio conyugal había sido porque durante este tiempo ha estado haciendo varios trámites. "No me iba a ir porque me lo dijera gente externa y ajena al matrimonio", explicó la colaboradora de Mediaset, haciendo hincapié también en que su ex marido no le iba a ayudar con el alquiler. "No quiero nada para mí, pero sí que colabore económicamente en la manutención de nuestro hijo. En eso estamos de acuerdo los dos. Tengo dos manos y puedo valerme por mi misma", aseguró.

La mudanza llega pocos días después de que Ana María se sometiera a una regresión hipnótica realmente impactante en la que en la que rememoró experiencias del pasado y cuya sesión duró una hora y media. La diseñadora revivió los dramas desde era una niña, empezando por la mala relación con su padre, hasta la soledad que sintió cuando dio a luz a sus dos hijos, Gema y José María. Unas imágenes que su hija no dudó en comentar días después: "Al verlo me quedo fría, mal. Sabía que ella tuvo una infancia muy dura, que mi parto fue muy duro, que yo estaba muy mal, que mi abuela no fue y que lo pasó sola", dijo.