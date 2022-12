Gema Aldón se pronuncia tras la impactante hipnosis de su madre: 'Al verlo me quedo fría'

Gema Aldón, que hace unos días aclaró todas las polémicas de su madre, ha hecho una vídeollamada en directo en Sálvame para hablar sobre la hipnosis que protagonizó su madre hace unos días en Fiesta, una regresión en la que rememoró experiencias del pasado y cuya sesión duró una hora y media. "Al verlo me quedo fría, mal. Sabía que ella tuvo una infancia muy dura, que mi parto fue muy duro, que yo estaba muy mal, que mi abuela no fue y que lo pasó sola. No sabía que mi padre sí estuvo, pero vamos me da igual, me es indiferente. Me duele más cómo lo cuenta mi madre que ese hecho de que él estuviera allí", ha dicho la hija de la colaboradora de Mediaset, que ha asegurado además que lo único que la aleja de su progenitora son los kilómetros que las separan.

"Nunca he estado alejada de mi madre. Lo único que nos separan son los 700 kilómetros de distancia, por desgracia. Pero yo la llamo y ella siempre está ahí. Ayer hablamos cuando terminó su programa y me contó lo que había hecho. Yo no lo pude ver porque estaba enferma", ha contado Gema, que además ha explicado a los colaboradores del formato de Mediaset que a Ana María Aldón ha habido cosas que le han gustado y cosas que no de la pasada entrevista de Lecturas en la que dijo que se sintó abandonada en algunos momentos.

Además, Gema ha confesado que su madre y ella han hablado mucho sobre la posibilidad de que pueda convertirse en colaboradora de Mediaset, algo de lo que Ana María Aldón no está demasiado convencida porque no quiere que su hija lo pase mal. "Tiene mucho miedo por mí de que entre en el mundo de la televisión porque a ella la prensa le ha tratado fatal durante diez años. Le han sacado muchas mentiras y está destruída, no pasa por un buen momento psicológico", ha explicado la hija de la diseñadora.

La hija de Ana María también ha querido contestar a Conchi Ortega, la hermana de José Ortega Cano, que hace unas semanas en Sálvame se mostró muy crítica con ella. "Tiene todo el derecho a hablar de lo que le dé la gana, pero que sea de su vida porque a diferencia de ella, mi madre no está vendiendo a nadie por detrás. ¿Esta señora quién se cree para decir lo que puede hablar y lo que no?", se ha preguntado Gema.