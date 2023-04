Raquel Mosquera tercera expulsada definitiva de 'Supervivientes 2023': 'Me parece justo' Ion Aramendi, en nombre de todo el equipo del programa, ha felicitado a la peluquera por su actitud ejemplar

Raquel Mosquera dice adiós de manera definitiva a Supervivientes 2023. Desde el pasado jueves, la peluquera se encontraba en la Playa de los Olvidados con Jaime Nava y Artúr Dainese. Finalmente, la audiencia ha decidido que tiene que ser ella quién abandone el reality show convirtiéndose en la tercera expulsada. "Lo siento mucho. De verdad que me da mucha pena porque me gustaría seguir". A pesar de su tristeza, resaltaba la gran valía de los que habían sido sus rivales en esta eliminación. "Tanto Jaime como Artúr son dos grandes y buenos supervivientes. Así que me parece justo".

VER GALERÍA

El jugador de rugby no ha podido contener su emoción al despedirse de la viuda de Pedro Carrasco. "Eres muy grande. Una muy buena persona". Unas palabras de cariño a las que también se ha sumado Ion Aramendi desde plató. "De parte de todo el equipo gracias, siempre has tenido una actitud extraordinaria y ejemplar a la hora de enfrentarte a todo lo que te has propuesto. Siempre con una sonrisa, demostrando que eres una gran superviviente, siempre positiva, con fuerza. La verdad es que se agradece".

VER GALERÍA

La demoledora carta de la ex mujer de Ginés de 'Supervivientes' con la que pone fin a su relación definitivamente

Nada más regresar a España, Raquel Mosquera ya tiene una cita con Jorge Javier Vázquez, puesto que estará en la gala Tierra de Nadie para hablar de su paso por Honduras y descubrir cuántos kilos ha perdido en estas semanas. Además, se podrá reencontrar con su marido, Isi, y sus dos hijos, Raquel y Romeo, que son su mayor apoyo vital. "Le quiero mandar un beso a mi familia", decía justo antes de coger la barca en la que empieza su viaje de vuelta a la civilización.

VER GALERÍA

En 2018, Raquel Mosquera pisaba por primera vez los Cayos Cochinos, edición en la que Sofía Suescun se alzó como ganadora. La estilista logró un notorio tercer puesto después de 91 días aguantando temperaturas extremas, tormentas tropicales, picaduras de mosquitos, hambre y duras pruebas de recompensa. Solo el tiempo dirá si escribirá su nombre con letras de oro en el concurso haciendo triplete en esta salvaje experiencia.

VER GALERÍA

Jaime y Artúr el dúo imbatible

Parece que no hay nadie que pueda vencer a Jaime y Artúr, que ya han conseguido expulsar a Raquel Mosquera, el paparazzi Sergio Garrido y a Gabriela Arrocet. El deportista y el modelo francés se afianzan como dueños de la Playa de los Olvidados y se postulan como firmes candidatos a finalistas. Los nominados de esta semana son: Adara Molinero, Asraf Beno, Katerina y Yaiza, pareja de Ginés Corregüela que se convirtió en concursante de pleno derecho de manera inesperada.

Nuevo culebrón en 'Supervivientes': Ginés se reencuentra con su exmujer mientras su actual pareja le defiende en plató