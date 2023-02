¡Fichaje sorpresa! Raquel Mosquera confirma que irá a 'Supervivientes' por segunda vez

¡Sorpresa en Supervivientes 2023! Raquel Mosquera (53) será la cuarta concursante del reality más extremo de la televisión. Ha sido la propia protagonista la que ha confirmado la noticia, con mucha ilusión de volver a Honduras. Y es que, la madrileña ya participó en su día en la edición de 2018, metiéndose en la final y quedándose a las puertas de ser la ganadora -un premio que obtuvo Sofía Suescun-. Ya en su momento, la peluquera lo dio todo, pero ahora está dispuesta a conseguir aquel título que se le resistió: "Lo voy a dar todo. Me hace muchísima ilusión", decía en su regreso al Deluxe, reencontrándose con Jorge Javier Vázquez con quien tuvo un tenso cara a cara hace unos meses, en su última aparición en el programa.

"Siempre dije que lo volvería a repetir, me han dado esta oportunidad y estoy súper ilusionada y contenta, ¡a darlo todo!", manifestaba la peluquera, feliz de anunciarlo, agregando que se lo propusieron y que el jueves por la noche accedió. Tal y como ha contado, Raquel Mosquera llevaba varias semanas negociando su regreso. Prueba de ello también es que, durante estos días, la madrileña iba dejando pistas en sus redes sociales de un proyecto que se estaba cociendo y que pronto vería la luz: "Tatuaje en mi espalda, cuando mi hija Raquel tenía tres años. En mi próximo proyecto, dentro de muy poco, veréis los dos o uno de los tatuajes", dando a entender que los seguidores lo podrán ver en Honduras. La última vez en los Cayos Cochinos aguantó 91 días de convivencia, llegando así a la final del concurso. La peluquera ya se ha sometido a las pruebas médicas pertinentes y ha asegurado que ya está preparando su aventura.

Además de confirmar su participación en Supervivientes 2023, Raquel Mosquera también ha hablado sobre su futura boda con Isi y de lo poco que le gustó el trato de la última vez cuando estuvo con Jorge Javier Vázquez: "Has dicho que no estuve divertida ni cariñosa. No estuviste cariñoso ni respetuoso conmigo", le decía indignada la viuda de Pedro Carrasco, y añadía, "me han dicho que por qué vuelvo aquí, que si no tengo dignidad, pero no tengo miedo a nada ni a nadie", comentaba muy seria. Por su parte, el presentador le contestaba obviando sus palabras y no entrando en ellas: "Hoy voy a demostrar la grandeza de mi profesionalidad con mi silencio", zanjaba. A pesar de ese tenso momento, el conductor del espacio le ha deseado lo mejor en la aventura que le espera este año.

Isi, su mayor apoyo

Raquel Mosquera comenzaba el 2023 anunciando su boda con Isi, con quien fue madre de Romero hace siete años. Su novio siempre ha sido uno de sus mayores apoyos. De hecho, en la última vez que participó en Supervivientes, la pareja vivió uno de los momentos más románticos en un especial reencuentro en Honduras, cuando fue a visitarla a Cayos Cochinos. Por aquel entonces, Isi era su seguidor número uno, se le vio por los platós defendiendo a Raquel y, esta vez, seguro que no será menos.